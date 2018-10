El plan B de Garrido en el Castellón

El CD Castellón funciona en estos momentos con una dirección bicéfala. Un propietario que adquirió el club por la vía de la ampliación de capital para eludir los complicados vericuetos legales en los que Osuna, Blasco, David Cruz y cía metieron al club, y un presidente, que con toda su buena intención y gestión, sacó al club del ataúd. Vicente Montesinos tuvo que efectuar concesiones, digamos que poco populares, para sacar a Cruz del Castellón y desenquistar una situación que conducía a la desaparición por la vía del ‘secuestro’. No fue fácil, porque era negociar el pago de un rescate por una ‘víctima secuestrada’ como era el CD Castellón. A veces lo malo se convierte en bueno y en la única solución. Y Cruz se llevó su dinero por algo que no le pertenecía, es decir, vendió una propiedad sobre la que no había pagado un euro. Todo con una operación de ingeniería legal, tejida por Cano-Coloma, un gran profesional del derecho y un hombre muy inteligente, aunque le haya pasado factura su amistad con Cruz.

Con el paso del tiempo, Vicente Montesinos ya era consciente de que para sacar adelante el proyecto, y darle continuidad en el futuro, necesitaba inversores. Con el dinero de los abonados y las acciones comerciales, la empresa se antojaba imposible. Movió y removió la provincial en busca de partners. Por los motivos que fuera nadie quiso dar un paso adelante. Entonces tuvo que ponerse la carpeta bajo el brazo y salir fuera a encontrar la solución. Desde diciembre del 2017 comenzaron las conversaciones con José Miguel Garrido hasta alcanzar un acuerdo.

Al principio todo parece fácil, incluso convivir con un jefe que ha puesto su dinero pero que cede la presidencia a la gente de la tierra. Pero el paso de las hojas del calendario despierta la discrepancia en las decisiones, los roces y hasta tener que mirar hacia otra parte, o contar hasta mil para no irte a casa. No le discutiré a Montesinos su cariño y su amor por el Castellón, pero no le está siendo fácil tragar con algunas cuestiones que se escapan a la lógica.

Garrido cometió un error de partida al entrar con la excavadora. Luego no pudo conseguir el hombre que quería para dirigir la parcela deportiva ‑-estaba ya comprometido con un club de Segunda A-- ,y tuvo que fichar a Juan Guerrero. No quiero ser ventajista. Esta plantilla no es tan mala como la han pintado los resultados, pero está descompensada y confeccionada con los pies. Sin entrar en el circo de la renovación no deseada, y la destitución precipitada del anterior entrenador, que fue la causa de los primeros roces entre propietario y dirigentes. Y entre las dos partes, Jordi Bruixola, quien ha tenido que desempolvar toda la enciclopedia de las relaciones públicas y del arte de manejar la muleta con unos y con otros, que compró en su etapa en el Valencia CF. Le ha faltado experiencia en el área de la dirección general de un club, aunque reconozco laboriosidad y algunas cualidades a Bruixola, aunque de vez en cuando hay que decir no y llevarle la contraria al jefe. Los resultados no han acompañado. Guti, el nuevo técnico, ha conseguido tapar agujeros, pero evidentemente, como no lo era Escobar, no puede obrar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál es el plan B de Garrido?

Primero, que el propietario no anda contento con las críticas que se vierten en Castellón hacia su proyecto, aunque debe recordar que el primero que recitó con buena prosa la gesta de un ascenso fue él y su gente, un error que Montesinos no hubiera cometido. Ahora debe llegar en buena situación a enero y rectificar sobre la marcha la plantilla.

Luego está la batalla por el convenio de Castalia. Todo el mundo sabe que el actual estadio se ha quedado obsoleto si se piensa en el regreso del Castellón al fútbol profesional. La vista debe fijarse en el futuro y hay que empezar a trabajar en él, por muy lejano y difícil que pueda parecer ahora. Y entre medio, la batalla política a 8 meses de elecciones. Cada vez me decepciona más ese modus operandi de los políticos de destruir al rival en lugar de construir para la ciudad. Mi apoliticismo reconocido me permite ver errores en PP, PSOE, Ciudadanos, Compromís y Castelló en Moviment. Lo importante es la ciudad y el CD Castellón forma parte de ella. Sí, y Garrido necesita un plan B. O, quizás haber tenido un plan A. PPO.