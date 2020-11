¿Qué ha dicho Unai Emery antes del partidazo ante la Real Sociedad?

El entrenador del Villarreal. Unai Emery, dijo este sábado que la Real Sociedad, su rival de mañana en Anoeta, "ha crecido mucho" en los últimos tiempos y que a pesar de su largo pasado en el club donostiarra su sentimiento será "amarillo" en este duelo.

El rival

“Anoeta hizo que el club creciera en socios y está nueva renovación del campo lo ha hecho todavía más. Están en crecimiento y generan orgullo en la gente. A nivel de juego, ya me dijo un amigo que Imanol sería entrenador, con un juego que destaca y gusta, con parámetros muy vistosos para el espectador. Mis sentimientos serán amarillos ante este reto, que va a ser muy complicado”, afirmó en rueda de prensa el entrenador de Hondarribia.

En cuanto a su anterior etapa como txuri-urdin, Emery explicó que “estuve en la Real 24 años, pero tuve que salir para hacer camino, aunque uno nunca olvida de dónde sale, volver a casa es especial y muy bonito”. Además, resaltó el trabajo de cantera de la Real: “Es una filosofía y ellos la tienen muy clara. A veces si no da frutos te hace sufrir, pero a veces tienes esta situación. Ellos siempre han creído en ello, lo han demostrado, algo parecido al Villarreal. Yo me siento orgulloso e intento llevarlo a cabo también aquí, ya que es una filosofía en la que creo y en la que cree este club".

El partidazo

Centrado en el partido, Emery comentó que será un partido en el que "van a pasar muchas cosas" por lo que cree que deberán "estar muy metidos durante los 90 minutos para superar cada cosa que pase".

“Estamos analizando los aspectos del partido. Ellos tienen un juego posicional muy bueno, por lo que no será fácil quitarles el balón. La primera discusión es saber quién va a tener el balón. Ellos lo quieren y nosotros también, veremos cómo lo haremos nosotros, de que forma. Ese es el reto”, añadió en su lectura del partido.

Clasificación

También destacó que los números son buenos para los dos equipos, pero que sigue pensando que Real Madrid y Barcelona siguen siendo los más grandes y que el Atlético está muy fuerte. "Tras ellos está la Real como líder y nosotros estamos terceros. Yo estoy muy contento por cómo está el equipo, pero creo que podemos dar más. Creo que podemos ser capaces de dar un paso más, no sé si ganaremos o perderemos, pero lo que quiero es ver un equipo que siga en la línea y que crezca. Será un partido abierto con ocasiones, pero lo que quiero es que el equipo de un paso más. El equipo está bien, pero que podemos dar un paso más de mejora”, manifestó.

Rotaciones

Asimismo, Unai Emery anunció que habrá cambios en el once porque hicieron que varios jugadores descansaran esta semana en la Liga Europa para que estuvieran bien y ahora ceden ver "cómo gestionar el cansancio y los posibles problemas”.

David Silva

Preguntado por David Silva, indicó que: “Tuve la suerte de trabajar con él, no sé su edad, pero tiene una calidad y una frescura que hace que ahora mismo la Real y Silva hayan encontrado el sitio perfecto. Me ha impresionado porque ha mejorado una baja como la de Odegaard, que no era nada fácil. Lo que he visto es de un nivel muy alto”, concluyó Emery.