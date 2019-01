Las razones de Javier Calleja para volver a entrenar al Villarreal

El Villarreal CF vuelve a vivir un día frenético. Javier Calleja ha vuelto a tomar las riendas del Villarreal CF, 50 días después de ser destituido, una vez que Fernando Roig asumiera esta decisión al prescindir de Luis García Plaza.

Calleja ha ofrecido sus razones por las que regresa ahora, con el Submarino a cinco puntos de la permanencia: "He reflexionado y estoy convencido de que lo vamos a sacar. No puedo dejar tirado al Villarreal, me dejaré la vida por Roig y el club. Les he dicho que no quiero fichajes. Nosotros somos los que nos hemos metido [abajo] y nosotros somos lo que vamos a sacarlo”.

Un día en el que Roig ha hablado largo y tendido con los jugadores, entre los que ya no estaba Miguel Layún: el mexicano está próximo al Monterrey.