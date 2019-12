Roig: «Espero que no haya movimientos en el mercado»

Siempre delega dicha parcela en el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. Al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, no le gusta avanzar qué cosas pueden suceder antes las aperturas tanto el mercado de fichajes estival como invernal. Ante la inminente llegada del mes de enero, cuando se abrirá una nueva ventana para las incorporaciones, el máximo accionista del Submarino, tras un intento de delegar en el responsable de la parcela deportiva, matizó lo que espera en el futuro más inmediato: «Sabéis que no me gusta hablar de materia de fichajes, ya que es parcela del consejero delegado. Pero sinceramente, pienso que estamos bien como estamos y espero que no haya movimiento de ningún tipo, ya que estamos contentos con la plantilla que tenemos», argumentó.

Roig realizó estas manifestaciones anoche, en el acto de inauguración de la exposición 20 años en Primera División que estrenó el club, junto con la Agencia EFE, y que permanecerá abierta en la zona de los Casals Blaus —puerta 24 del Estadio de la Cerámica— desde hoy y hasta el 4 de enero.

Un presidente que espera que «el triunfo ante el Sevilla sirva para comenzar a recuperarnos en la clasificación». Al respecto, abogó por acabar bien el años hasta el parón navideño: «Ahora debemos pasar en Copa, ganar al Getafe en casa y, a partir de ahí, buscar los 42 puntos de la permanencia».

Pero, pese a ese primer objetivo de la permanencia, no ocultó Roig la «exigencia que siempre tiene este club, que es ganar todos los partidos, teniendo claro lo complicado que es vencer un partido en Primera». Incluso recalcó que deben apuntar alto: «Hay que tener ambición. Estar este año solo en dos competiciones nos obliga a llegar lo más lejos posible en ambas. Además, nos hemos tomado un año sabático en Europa pero queremos volver», incidió el mandatario.

Opina sobre el VAR

Otra de las cuestiones que abordó el dirigente amarillo es la del polémico sistema de videoarbitraje: «El VAR es bueno para el fútbol porque creo que lo hace más justo. Tenemos que apoyarlo y mejorarlo».

«Haber implantado el VAR favorece más a los pequeños que a los grandes, funciona bien pero hay que mejorarlo. Se debería explicar por qué en alguna ocasiones actúa y en otra iguales no. Parece que se trata con diferente criterio y hay que unificarlo. Arbitrar es muy difícil pero es verdad que se debe mejorar el sistema», argumentó Roig.