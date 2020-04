Roig: "Espero que el TAD nos dé la razón sobre la alineación indebida en Castalia"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, habló anoche en 'El Partidazo de la Cope' de la respuesta que espera del TAD respecto al recurso presentado por su club por supuesta alineación indebida en el encuentro disputado en Castalia contra el CD Castellón esta temporada. La decisión es importante en el grupo III de Segunda B ya que, en caso de que finalmente suban los primeros, a día de hoy es el conjunto 'orellut' el beneficiado siempre y cuando se ratifique el incumplimiento por parte del filial amarillo.

"De momento no sabemos nada. Hemos intentado que se tome una decisión ya y esperamos la resolución. Nos expulsaron a tantos jugadores que terminamos jugando con algunos juveniles durante cinco segundos, pero en el campo ganamos 1-2. Que te sancionen por jugar con juveniles no sería bueno, por eso reclamamos y espero que el TAD nos dé la razón. Debería priorizarse lo que se gana en el campo", explicó el máximo dirigente del club amarillo.

Roig recordó que las dos primeras instancias (Competición y Apelación) que pertenecen a la RFEF le dieron la razón al Castelló, pero ahora "no sé cuál será por parte del TAD". "Fueron cinco segundos jugando con siete jugadores de la plantilla del B. No teníamos más jugadores y no tuvimos capacidad de reaccionar porque teníamos nueve jugadores de campo y en el último segundo expulsaron al portero".

Por el momento se desconoce cuándo tiene previsto reunirse el TAD pero debería ser antes de que la RFEF tome una decisión sobre los ascensos de Segunda B a Segunda ya que cada día que pasa gana enteros la posibilidad de que suban directamente los primeros de cada grupo.