Roig solo hará una gran inversión en un '9' de futuro para el Villarreal

El próximo 31 de enero se cierra el plazo para inscribir nuevos jugadores en el mercado de fichajes de invierno. El Villarreal CF sigue estudiando las opciones que se le presentan para firmar un delantero que sustituya a Karl Toko Ekambi, cedido con opción de compra al Olympique de Lyón, analizando los pros y contras de los distintos ofrecimientos y descartando nombres, a la vez que desestimando la contratación de otros porque no se ajustan a sus posibilidades económicas o tampoco a las deportivas.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club vila-realense, no está dispuesto a pagar una cifra que no se ajuste a los planes de futuro del Villarreal por lo que se podría denominar un fichaje de urgencia. De este modo, tiene claro que no abonarán un traspaso elevado por el mero hecho de cubrir un hueco de tres meses y medio de competición.

Por este motivo, si no se da una alternativa clara de un futbolista que pudiera ser útil para las próximas temporadas, el consejero delegado y el cuerpo técnico valorarán las alternativas de cesión que se les han presentado durante las últimas semanas. Incluso el club meditó la posibilidad de repescar a Enes Ünal, delantero de su propiedad cedido al Valladolid, pero es imposible porque el futbolista turco es indispensable para Sergio González, el técnico pucelano.

PERFIL PACO ALCÁCER

Tan solo contemplaría la dirección deportiva de la entidad de la Plana Baixa una inversión extraordinaria por un futbolista del perfil de Paco Alcácer, quien no entra en los planes del Borussia Dortmund. La operación se presenta ahora como una carambola tremendamente difícil y que, de realizarse, llegaría a última hora.

El principal obstáculo, al margen del económico, es el Valencia CF. El presidente del club che negocia en Barcelona una posible operación de traspaso de su delantero Rodrigo Moreno al Barcelona, con una pretensión de 60 millones de euros. Si se llevase a cabo la venta, el Valencia lanzaría sus redes por Alcácer. En caso contrario, el Villarreal dispondría de algunas opciones de firmar al futbolista valenciano, puesto que el deseo del jugador es regresar a España y volver a competir en laLiga. No obstante, este escenario es ahora mismo una mera ilusión y por ello Negueroles también trabaja en otras alternativas para reforzar el ataque del equipo.

Los nombres de Joselu y Lucas Pérez, del Alavés, fueron opciones que se han analizado, pero con cifras de traspaso fuera de lo que pretende desembolsar el club en estos momentos. No hay nada descartado al cien por cien, pero no están en primera línea.

SIMONE ZAZA, OFRECIDO

Otro jugador que ha sido ofrecido es Simone Zaza, actualmente en el Torino, donde ha jugado 13 partidos y marcado tres goles. El caso del ex del Valencia sería una cesión. El problema que se le plantea al Villarreal es que las alternativas que se le presentan no son del total agrado de los técnicos, por lo que una cuestión es traer a un jugador hasta junio y otra diferente hipotecarse en un futbolista del que no se está totalmente convencido para el futuro. Para ello, el club apostaría por la cantera. Hasta el 31 de enero a las 00.00 existen muchas opciones abiertas.