El Spanish Submarino apunta al Wanda Metropolitano y al Atlético

El Villarreal intentrá dar el sorpasso al Atlético de Madrid (este domingo, 21.00 horas) en su propio estadio. Una victoria podría colocar, dependiendo del resultado del Getafe-Sevilla, al equipo de Calleja en puestos Champions, ya que solo dos puntos separan a los amarillos del conjunto de Simeone. La excelente trayectoria en LaLiga, con una remontada que tuvo su punto de inflexión en Mestalla, ha reactivado las aspiraciones europeas, incluso, a la versión Premium de las mismas que se extienden a los cuatro primeros puestos.

Y por primera vez en la historia del Submarino en Primera División, el once inicial podría estar formado íntegramente por futbolistas españoles, una circunstancia que no se repetía desde una eliminatoria de Copa en el campo del Barakaldo y ya ha pasado más de 21 años desde entonces.

Ese último equipo con pasaporte exclusivamente made in Spain fue alineado el 14 de diciembre de 1999 con Paquito en el banquillo. Unanua; Imanol, Carlos Vila, Quique Medina, Arregi, Galván, Jaime, Javi Gracia, Carlos Isach; Jorge López y Alfaro, componían aquel equipo. Ya ha llovido desde entonces. Y en Liga, el antecedente es del 24 de mayo de 1998, una fecha grabada a fuego en la historia del Villarreal, porque en ella se produjo el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional en el campo del Compostela. Palop; Pascual, Sever, Roberto, Arregi; Ángel Luis, Antonio Díaz, Alberto Saavedra, Javi Prats, Iñaki Hurtado y Paco Salillas formaron en ese once puramente nacional. Es decir, casi ya 22 años han pasado para que el combinado groguet vuelva a alinear un once al cien por cien español.

TODOS MENOS BRUNO

Calleja también ha logrado tener a su disposición a toda la plantilla, una vez recuperados Manu Morlanes y Alberto Moreno, a excepción de Bruno Soriano. Ya la semana pasada pudo contar con Pau Francisco Torres, quien ya jugó los últimos minutos del encuentro ante el Levante y que apunta a regresar al equipo titular al con una semana más de entrenamientos. Con todas estas premisas, aunque el técnico no ha confirmado oficialmente la formación titular, todo apunta a un Spanish Submarino en el Wanda Metropolitano.

LA INCÓGNITA

La gran duda reside en saber si Calleja otorgará la titularidad a Alberto Moreno en el lateral zurdo, en una defensa en la que formarán Mario, Pau, Albiol y Rubén Peña, con la incógnita apuntada del sevillano en la banda izquierda, con Asenjo en la meta. El centro del campo estaría compuesto por Iborra, Trigueros y Cazorla, con Moi Gómez, Paco Alcácer y Gerard Moreno en punta, con un dibujo 4-3-3 en ataque y 4-5-1 en defensa.

Calleja se vio obligado a descartar a cuatro jugadores: Morlanes, Chakla, Quintillà y Barbosa, además de lesionado Bruno.

Por su parte, el Atlético afronta el partido en pleno subidón después de la victoria con el Liverpool del pasado martes en la Champions League. El Villarreal se medirá a uno de los equipos que mejor defiende de Europa y que juega con una intensidad máxima, lo que pondrá a prueba la pólvora de una de las mejores delanteras de LaLiga con el dúo Paco Alcácer-Gerard Moreno.

A POR TODAS

La expedición del conjunto de la Plana Baixa se desplazó ayer por la tarde en AVE desde la estación Pintor Sorolla de Valencia con destino a Madrid y se alojará en Hotel Palace. Si en alguna oportunidad el Submario llega con opciones de conquistar el Wanda, sin duda es esta noche. Eso sí será, será necesario el mejor gen competitivo del conjunto de Calleja contra un Atlético que si tiene una cualidad es que pelea hasta el último minuto, aún cuando no atraviese por su mejor momento en LaLiga.

El Villarreal se mantendrá fiel a ese estilo híbrido entre el talento de los Cazorla, Trigueros, Moi y cía, con el espíritu de bloque sólido que ha mejorado notablemente en defensa. En cualquier caso, la jornada se cierra con un partido que se presenta con las mejores expectativas. El Spanish Submarino apunta al Wanda.