Take Kubo podrá jugar en Cádiz con el Villarreal CF

Take Kubo podrá jugar en Cádiz. Competición anuló la segunda cartulina amarilla que significó su expulsión en el tramo final del partido que enfrentó al Villarreal contra el Valencia en el estadio de la Cerámica el pasado domingo. Las imágenes demuestran claramente que Take toca el balón y no existe ni tan siquiera punibilidad en la acción para ser considerada como falta.

De esta forma, debido a las bajas de Gerard Moreno, Parejo y Pervis Estupiñán, todos ellos por lesión, Unay Emery podrá contar con un efectivo mas para el choque del domingo ante el Cádiz.