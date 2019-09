Tebas: "Javi Venta confirmó a Roig Negueroles que el Levante-Zaragoza estaba comprado"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha declarado este jueves en el juicio sobre el presunto amaño del Levante-Zaragoza de la temporada 2010/11 que denunció los hechos porque un jugador se lo pidió, por la llamada deseperada de Augusto César Lendoiro —el Deportivo fue el que se fue a Segunda— y por la advertencia del consejero del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, así como por otros dos partidos sospechosos: "El 3 de marzo de 2013 di el paso de cumplir la encomienda que me hace el jugador. Mi conciencia no me permitía conocer eso y no hacer nada".

Sobre la supuesta conversación con el dirigente amarillo, Tebas ha explicado que "Javi Venta confirmó a Fernando Roig que el partido estaba comprado", al mismo tiempo que se negó a identificar al ex futbolista del Zaragoza que le habría asegurado que el club aragonés había comprado a los jugadores del Levante para asegurarse la victoria en el partido jugado en mayo de 2011 y afirmó que fue el futbolista quien le encargó que denunciara.

Según Tebas, "acudía a otra consulta a mi despacho y cuando le vi salir --a dicho jugador--, hablamos y surgió este tema. Me dijo 'Mira Javier, sé de esto y estoy cansado de esto, tengo mucha presión'. Le dije que era un tema complicado, que está penalizado y que debía denunciar. Me dijo que si lo hacía no volvería a jugar al fútbol, que le señalarían como chivato. Me dijo expresamente: 'Pon tú la denuncia, pero no desveles los datos que me puedan identificar'. Fue lo que hice. Fue él quien me dice que ponga la denuncia y que guarde su nombre y algún otro dato", añadió.

Roig Negueroles debe declarar el próximo jueves 19 de septiembre

También tenía que haber comparecido este jueves en València Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, pero finalmente no pudo acudir y lo hará el día 19, fecha en la que se reanudará el juicio.

Acusa a Ballesteros de presuntamente distribuir el dinero

Tebas también ha acusado directamente al Dr. Villanueva, Prieto y Paredes de darle el dinero a Ballesteros, y a este de ser el encargado de su distribución. Sergio —actual entrenador del Valladolid—, según Tebas, fue quien le dijo a Lendoiro que el partido estaba arreglado y el presidente de LaLiga ha asegurado que llamó a Quico Catalán para avisarle de que indicasea sus jugadores de que eso era ilegal e incluso a Rubiales, entonces presidente de AFE.

Después le llegó un testimonio de un jugador del Zaragoza que le llevó a denunciar, motivo por el cual la defensa pide que se invalide el juicio ya que todo partiría de una vulneración de su secreto profesional. No ha revelado la identidad del jugador, pero sí que este le dijo "pon la denuncia tú o no vuelvo a jugar".

Quico Catalán no recuerda haber hablado con Tebas en 2011 sobre este asunto

A ese respecto, Quico Catalán, que en 2011 ya ocupaba la presidencia del club valenciano, ha dicho no recordar la advertencia de Tebas, quien poco antes la había confirmado en su declaración.

De haberlo sabido, el presidente del Levante habría procedido de forma diferente, ha declarado Catalán. "Le puedo garantizar que como mínimo habría tenido una reunión con mis capitanes y con la plantilla y les habría trasladado que bajo ningún concepto eso podía ocurrir", ha indicado.

Respecto al partido, ha añadido que entendía que se enfrentaron dos equipos, "uno que se jugaba la vida (Zaragoza) y otro que había conseguido su objetivo unos días antes (Levante)".