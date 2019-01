Trigueros: "Para el Villarreal, ganar al Valencia debe ser el punto de inflexión"

Ganar en Mestalla este sábado se antoja determinante para el Villarreal CF. El centrocampista amarillo Manu Trigueros ha destacado este martes que vencer en territorio che "podría ser un punto de inflexión" para que el equipo reaccione y abandone la zona baja de la clasificación.

El talaverano es realista: "Ganar en Mestalla podría ser el punto de reacción, pero ahora mismo solo pienso en el encuentro y de esa forma no pensar nada más que en el partido y en hacer las cosas lo mejor posible, sin pensar en nada más, no quiero hacer cábalas", apuntó.

El jugador reconoció que el Valencia parece que está encontrando una mayor estabilidad. "Tiene un gran equipo, parece que se están reencontrando con los resultados y el juego, por lo que esperamos un buen Valencia y un partido muy complicado", afirmó.

"Nunca sabes que es mejor, si jugar ahora o no con el Valencia. Vamos a un campo que motiva mucho y que sabemos que ellos están mejor, están ganando y están más fuertes", insistió.

CON GANAS DE REACCIONAR // El Villarreal, tras el empate de la pasada jornada en La Cerámica ante el Athletic Club, ocupa la penúltima plaza de la clasificación liguera."Estamos tocados y estamos con ganas de cambiar esto, necesitamos ganar y coger confianza. Queremos cambiar esta dinámica y necesitamos ganar como el comer. Punto a punto no vamos a salir de abajo, debemos ganar y ahora vamos a un campo que no se nos ha dado mal los últimos años, pero cada temporada es una historia", dijo.

Preguntado por la incorporación en el mercado invernal del centrocampista Vicente Iborra, señaló que "sabemos que viene de no jugar mucho y esperamos que coja el ritmo rápido. Cuando lo haga nos va a dar mucha fuerza. Es un jugador con mucha experiencia y que nos va a dar mucho", aseguró.

Trigueros, que no ha jugado mucho desde la llegada al banquillo de Luis García Plaza, indicó sobre su estado físico que "cada día estoy mejor, es cierto que no jugar me ha venido bien para recuperar y coger confianza en mi mismo. He estado tocado y me ha costado entrar en ritmo, pero ahora me siento mejor y espero que ya sea de forma definitiva".

"Puede ser que este año me haya faltado confianza, no empecé bien, entré muy rápido y sin estar bien. Fue una operación complicada, pero ahora estoy mejor y tengo más confianza en mi mismo", concluyó.