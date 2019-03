Villarreal y Aeropuerto de Castellón celebran sus cuatro años volando juntos

El Villarreal y el Aeropuerto de Castellón han celebrado este martes un acto de conmemoración del cuarto aniversario por la apertura de vuelos comerciales en la infraestructura aérea castellonense, que cuenta con el club amarillo entre sus principales cooperadores desde que inaugurara el aeropuerto con un vuelo chárter a San Sebastián en enero de 2015.

El acto, presidido por el director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat; la directora del aeropuerto, Ivana Guinot; y el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles; ha contado con la presencia de la directiva y el primer equipo amarillo, que se ha realizado dos fotografías conmemorativas de estos cuatro años de vinculación entre ambas entidades, exhibiendo una lona con el lema '4 anys volant junts', antes de poner rumbo a San Petersburgo, donde el Villarreal se enfrentará al FC Zenit (jueves, 18.55 horas).

A través de este acto, el consejero delegado del Submarino ha reafirmado la apuesta del club por el Aeropuerto de Castellón: “Nosotros fuimos los primeros en volar desde Castellón. Hemos apostado por esta infraestructura desde el primer día. Es un privilegio tener un aeropuerto en nuestra provincia. Lo cierto es que hacemos una lectura muy positiva de la vinculación. Estamos muy contentos y queremos seguir trabajando juntos en el futuro”.

El director general de Aerocas ha recordado que la entidad amarilla “ha sido uno de los principales aliados y embajadores, contribuyendo al despegue y consolidación del aeropuerto”, mientras que la directora del aeropuerto ha resaltado la aportación del Submarino al posicionamiento internacional de la infraestructura: “El Villarreal CF ha ejercido de impulso para que la mayoría de clubes de fútbol de Primera División, así como clubes internacionales utilicen de forma regular el aeropuerto”.

Asimismo, el Villarreal refuerza su presencia en el aeropuerto con el emplazamiento de imágenes del club amarillo en diferentes puntos de la terminal de pasajeros.

A por todas en Europa

Roig Negueroles también ha hablado del partido ante el Zenit y ha comentado que aunque la prioridad del equipo es mejorar su posición en la Liga no "abandonarán" la Europa League. "Estamos muy centrados en la Liga porque no estamos en una buena posición, pero no abandonaremos Europa. Son dos competiciones muy diferentes y creo que cuando compites bien en una competición eso te ayuda en la otra. Ojalá podamos llegar en Europa lo más lejos posible".

El consejero delegado también ha destacado el duro revés tras su última derrota en Liga contra el Alavés (1-2), pero aseguró que no pierde la esperanza porque el equipo se encuentra a pocos puntos de la zona de salvación en la tabla. "Fue un varapalo, si hubiéramos ganado estaríamos fuera del descenso, obviamente no estamos bien, tuvimos un revés el último fin de semana, parecía que el equipo estaba en mejor dinámica y al final cuando llevas una temporada tan mala es difícil enganchar una racha de grandes resultados".

A pesar de la delicada situación del equipo, Roig Negueroles ha asegurado que el equipo ya mira ilusionado hacia Europa, pues le espera una eliminatoria de exigencia máxima: "Ya nos enfrentamos a él. El Zenit es un muy buen equipo y el primero de la Liga rusa, pero nosotros también somos un buen equipo y debemos intentar pasar la eliminatoria"