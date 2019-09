El Villarreal B espera quitarle al Andorra el liderato

El Villarreal B visita este domingo a las 12.00 horas, en el estadio Prada de Moles, al sorprendente Andorra, la revelación de estas primeras cinco jornadas del grupo III de Segunda B. El filial groguet vio truncada su racha de partidos ganados el pasado sábado ante el Barcelona B (0-1) y perdió el liderato en solitario, al ser alcanzado por el mismo rival al que se enfrenta este mediodía.

Esa derrota no solo rompió una racha de victorias consecutivas sino que, además, hizo imposible el mejor arranque de la historia del Villarreal B en la categoría, quedando igualado con el de la temporada 2015/2016.

Por su parte, el Andorra encara el duelo con la moral reforzada, y en una racha ganadora tras vencer en los dos últimos partidos, en el Prat (0-1) y ante el Ejea (3-0). El camino del cuadro del Principat es el inverso al Mini Submarino: ha vencido en sus cuatro recientes compromisos tras caer en el primero.

El Villarreal B solo tendrá la baja por lesión del delantero Simón Moreno. La parte positiva es la recuperación del lateral izquierdo que comenzó la temporada como titular, Edu Adell, ausente desde la primera jornada. El equipo titular no variará demasiado al que Miguel Álvarez ha dispuesto en las últimas jornadas. No en vano, el máximo exponente de la Cantera Grogueta no solo ha sacado buenos resultados, sino que ha desplegado un fútbol muy completo y equilibrado en todas facetas.