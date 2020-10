El Villarreal B se estrena con derrota ante la Peña Deportiva (1-0)

Derrota para empezar. El Villarreal B ha perdido por la mínima este domingo en el campo de la Peña Deportiva (1-0) con un solitario gol anotado por Nacho López a los pocos minutos de arrancar la segunda parte en el Municipal de Santa Eulàlia. Un partido que debió finalizar, al menos, en empate, por lo ofrecido por los dos equipos, finalizó con un agónico triunfo local. El extremo mallorquín Víctor Narro desperdició un mano a mano con el arquero Javi Seral, donde el guardameta le ganó la partida, evitando el 1-1 en el 85.

El primer once del filial amarillo estuvo marcado por varias ausencias y por muchos estrenos. Debutó en el once el joven portero sueco Filip Jorgensen; en los laterales Maxi Villa y Edu Adell, y en el eje de la zaga Copete y Adrián de la Fuente; en el centro del campo Carlos Beitia como pivote de contención, Ahn June con mucha movilidad de enganche, por el carril diestro Juan Agüero, Carlo Adriano tendido a la izquierda; y delante Kevin Soni y Juan Carlos Arana.



Idas y venidas / Después de dos achuchones locales, el Villarreal B empezó a controlar el balón con posesiones largas. Además, con dos avisos. El primero a balón parado en el minuto 11 a cargo de Adrián de la Fuente y el segundo de fuerte chut de Carlos Beitia en el 16. Lo más destacado del conjunto local fue una carrera del ariete catalán Carlos Gisbert cuyo remate quedó en nada.

El duelo estuvo entretenido. Con intensidad y velocidad. Se iba de una portería a la otra con suma facilidad. La Peña Deportiva empezó siendo dominada, pero acabó el primer tiempo en el campo del Villarreal B. Se vieron destellos de calidad del joven vila-realense Carlo Adriano; la seguridad de Copete; la templanza de Carlos Beitia, la habilidad de Ahn June; la peligrosidad de Kevin Soni, y también la buena colocación del lateral uruguayo Maxi Villa que tuvo que verse la cara con el bullicioso extremo zurdo local Juancho. Con el 0-0 y jugándose la expulsión Kevin Soni en el minuto 42, por un choque con Pau Pomar, se llegó al descanso del encuentro.



Segundo acto / La reanudación arranco con una Peña Deportiva que salió apretando. A los 27 segundos avisó Juancho con un tiro parado por Filip, pero en el minuto 49, un saque de banda largo de David Crespo al área amarilla no lo despejó nadie, y por allí apareció Nacho López para poner el 1-0. Con el filial desaparecido por momentos, el 2-0 no llegó en el minuto 66 con una puntapié raso de Carlos Gilbert que Filip Jorgensen logró rechazar a saque de esquina.

El partido finalizó con el Villarreal B poniendo cerco a la portería local. De la Fuente, antes de retirarse tras un fuerte golpe, Carlo Adriano y en especial Víctor Narro (un mano a mano con el meta Javi Seral en el minuto 85) dispararon los últimos cartuchos.