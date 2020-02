El Villarreal busca volver a tomar impulso hacia Europa en San Mamés

El Athletic espera acabar con su mala racha liguera de 10 partidos sin ganar y cuatro derrotas seguidas y, de paso, animarse de cara a la vuelta de semifinales de Copa del Rey del jueves en Granada, ante un Villarreal que mira a Europa como pocas veces antes en lo que va de temporada. Los amarillos, tras perder en el Wanda Metropolitano, buscan volver a tomar impulso en Bilbao, donde ganaron claridad en su última visita liguera (0-3).

El equipo rojiblanco ha caído mucho en la tabla hasta verse en su peor puesto del curso (11º) y tiene las posiciones europeas ya muy alejadas y a la misma distancia del descenso (9, después de sumar solo 5 de los últimos 30 puntos en disputa.

Las intenciones del técnico Gaizka Garitano radican en función de si sale de inicio o no Dani García. Otra incógnita es si Garitano el sistema con tres centrales, con el que no han sido malas las sensaciones pero todavía no ha ganado en LaLiga. Garitano también podría dar algo de descanso a futbolistas importantes con muchos desgaste de los dos últimos meses, como Yuri Berchiche, Iker Muniain, Raúl García o Iñaki Williams. Todos, de todos modos, citados para el partido.

ASÍ LLEGA EL VILLARREAL

Los amarillos rompieron con esa reciente derrota una buena racha de resultados a domicilio, tres victorias y un empate consecutivo, que les había permitido regresar a las posiciones altas de la tabla. Por ello, y tras perder ante el Atlético, el Submarino confía en recuperar sus buenas sensaciones en el segundo partido consecutivo lejos del Estadio de la Cerámica y volver a reengancharse a la zona noble de la clasificación.

Javi Calleja ha convocado a un total de 19 jugadores y ha descartado la convocatoria de Mariano Barbosa, Sofian Chakla y Manu Morlanes. Bruno Soriano es baja indefinida.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Muniain, Raúl García y Williams.

Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau , Alberto Moreno; Iborra, Trigueros o Anguissa; Cazorla, Moi Gómez, Gerard Moreno; y Alcácer.

Estadio: San Mamés.

Árbitro: Medié Jiménez (catalán).

Hora: 14.00.