El Villarreal desestima la ridícula oferta del Lyón de 12 millones por Ekambi

El Olympique de Lyón ha jugado al póquer con el Villarreal e iba por delante con el farol del interés de Toko Ekambi de regresar a Francia. El problema del club francés es que el consejero delegado de la entidad amarilla, Fernando Roig Negueroles, no le ha aceptado el órdago y ha rechazado totalmente la ridícula propuesta, de apenas 12 millones, que los dos emisarios del Lyón trasladaron ayer al Submarino.

El presidente del Olympique, Jaen-Michel Aulas, seguía de farol cuando manifestaba en Francia que las conversaciones no habían transcurrido por buen cauce y que no había noticias al respecto de un posible traspaso de Ekambi, a la vez que anunciaba que los dos encargados de la negociación continuarían en España pero con otro objetivo en el foco.

RECHAZADA POR NEGUEROLES // El director general, Vincent Ponsot, y el responsable del área deportiva, Florian Maurice, llegaron con una oferta que no se acercaba casi ni a la mitad de las exigencias mínimas del Villarreal, con una propuesta que no alcanzaba ni de lejos el valor de mercado de un futbolista como Toko Ekambi. Apenas 12 millones de euros, una propuesta que no fue ni escuchada por el hombre fuerte del club de la Plana Baixa.

En este momento, el Submarino continúa con su plan inicial de no acudir al mercado de invierno, posibilidad que solo había sondeado para encontrar probables sustitutos para Ekambi en caso de que éste hubiera sido traspasado al fútbol galo.

Toda la operación se desencadenó por el interés del delantero internacional por Camerún de buscar un nuevo destino para recuperar el protagonismo que ha perdido durante el último mes y medio de competición.

POR AHORA, SE QUEDA // Ekambi, y su agente, conocen cuál es el precio que el Villarreal solicita para otorgarle la carta de libertad en este mercado de invierno. En ningún caso, el club está dispuesto a desprenderse de su delantero, con el que se cuenta, teniendo en cuenta que solo hay tres puntas en nómina, con Bacca y Gerard, aunque es cierto que futbolistas como Ontiveros o Chukwueze pueden acoplarse a la posición de segundo delantero.

Roig Negueroles, duro negociador en este tipo de operaciones, no está dispuesto a malvender a un jugador que es patrimonio del club. Ekambi, de momento, seguirá vestido de amarillo a no ser que el Lyón deje de ir de farol en esta operación y suba en muchos millones la paupérrima oferta inicial por el camerunés.