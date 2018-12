El Villarreal hace oficial el fichaje de Luis García Plaza hasta final de temporada

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues tan malo no era Calleja, lo que pasa es que si se vende cualquier jugador que destaca un poco. Pues a jugar con los chavales de 2ªB. , no le ha quedado otra al entrenador. Ademas si te traen un delantero de 20 millones y solo le pega a los postes, pues apaga y vamonos..... ¿ Donde está BAKAMBU?, ese si que no le pegaba al poste, al final le van a costar una fortuna los 40 millones que ingreso con el bueno de Bakambu. Suerte al nuevo entrenado, la vamos a necesitar.