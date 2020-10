El Villarreal no pudo derribar la consistente barraca del Cádiz (0-0)

El Villarreal no pudo tumbar la barraca del Cádiz en ningún momento. Registró un 73% de posesión de balón, aunque prácticamente sin registros reseñables en ataque, pero sumó un punto importante de esos que se valoran mucho cuando concluye la temporada. Un empate más por mérito del Cádiz que demérito de los amarillos. Unai movió bien sus piezas y acabó jugando con una defensa de tres, pero se estrelló una y otra vez contra el infranqueable muro de un rival que basa gran parte de su fortaleza en su inquebrantable fe y buen hacer para no dejar jugar al rival.

¿De qué sirve tener el balón mucho más tiempo que el rival si no consigues hacerle tan siquiera cosquillas en ataque? El Cádiz asumió perfectamente el rol de equipo chico ante el Villarreal, pero a la vez dio una masterclass de cómo tapar espacios, coser bien sus líneas y atrapar a su oponente en una tupida de coberturas perfectamente enlazadas y coordinadas para taponar los huecos allá donde basculaba el balón. Eso suponía una renuncia tácita al ataque, pero el maquiavelismo de Álvaro Cervera pretendía precisamente eso, diluir al Villarreal y para ello el fin justificaba los medios. Juego insulso, lento y con escasa participación para la imaginación de sus propios jugadores, pero sobre todo de los de Emery.

El técnico amarillo había recuperado la base del equipo que tiene en mente par a LaLiga, con las bajas obligadas de Gerard, Estupiñán y Dani Parejo. Siete cambios respecto a la Europa League, entre los cuales el más significativo era la titularidad de Take Kubo y la suplencia de Chukwueze.

Narrar lo que aconteció en los primeros 45 minutos es efectuar loanzas del entramado defensivo gaditano y resaltar que el Villarreal, con un 73% de posesión de balón, no remató una sola vez a puerta en la portería de Ledesma.

La acción del VAR

Un partido jugado a cámara lenta y donde el balón estaba más tiempo en los pies de Pau y Albiol que en posiciones cercanas al área del gaditano. El VAR desbarató por milímetros un gol de Negredo después de una acción a balón parado con una salida fallida de Asenjo. En la sala VOR se tardó más de tres minutos para trazar las líneas que demostraban que por casi nada el delantero gaditano estaba por pelos adelantado, dejando la decisión del colegiado si podía molestar o no a Pau en la acción del despeje del balón que recogió Negredo para con el exterior de su pierna izquierda marcar. Suspense e invalidación del gol tras una larga espera. Cosas del VAR, que a veces favorece y otras perjudica, pero nunca mantiene contento a nadie.

Ni por dentro ni por fuera, encontraba grietas por las que visionar un desmarque con espacios o colar un pase con intención de encontrar un remate con posibilidades de concluir en gol. Solo Pedraza lograba alguna incursión con sentido en el fortificado territorio del Cádiz.

El primer tiempo concluyó con un empate a nada. Solo brilló la pizarra de Álvaro Cervera. Eso sí, en detrimento de meterle cloroformo a un partido atado por la dictadura táctica de un Cádiz perfecto en su misión de secar a un Villarreal superior técnicamente.



Chukwueze, revulsivo

Cambió muy poco el devenir del juego en el segundo tiempo. Solo un desdoblamiento ofensivo de Pedraza en los primeros momentos consiguió avistar peligro.

Emery introdujo un cambio y le metió una inyección de velocidad a su fútbol con la salida de Chukwueze por Take. Esa variación y el mayor ritmo en el movimiento de balón suponían un punto de inflexión en el partido. El Cádiz ya no defendía tan cómodo y empezaba a presentar alguna muestra de debilidad, pero le seguía costando conectar con Paco Alcácer, que buscaba el desmarque e intentaba leer un pase en condiciones que... no le llegaba para su desesperación.

En lo positivo, destacar que Asenjo se convirtió en el espectador número uno del estadio gaditano desde una posición privilegida a pie de campo. Por otra parte, el Villarreal jugó con inteligencia y no cayó en la trampa de verse sorprendido a la contra. Seguía con el balón en su poder esperando la ocasión oportuna.

Emery sacó a Carlos Bacca para acompañar a Paco Alcácer y buscar una alternativa más en el juego aéreo. El Villarreal buscaba el triunfo pero sin descuidar el empate.

El último intento del técnico de Hondarribia para ganar el partido consistió en colocar una defensa de tres, acabando con un 3-4--3 con un triple cambio final con Foyth, Yeremi y Rubén Peña. Pero el Cádiz mantenía sólida su particular barraca protectora frente a Ledesma. Y los minutos pasaban, mientras los gaditanos cumplían su objetivo y al Villarreal le quedaba esa sensación de insatisfacción porque perdía la oportunidad de concluir la jornada como líder. Un empate justo.

- Ficha técnica:

0 - Cádiz: Ledesma; Akapo, Cala, Fali, Espino; José Mari (Nano Mesa, m.81), Jonsson, Álex Fernández, Salvi (Perea, m.86); Negredo (Jairo, m.65), Lozano (Malbasic, m.65).

0 - Villarreal: Asenjo; Gaspar (Peña, m.85), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin (Foyth, m.85), Iborra, Trigueros (Bacca, m.72), Kubo (Chukweze, m.61), Moi Gómez; Alcácer (Santos, m.85).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Salvi y Jairo, y a los visitantes Mario Gaspar y Pedraza.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón de Carranza sin presencia de público.