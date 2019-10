El Villarreal, a pegar el estirón a costa del efecto Machín

El Villarreal CF recobra el pulso a la competición liguera visitando esta tarde (16.00 horas) a un necesitadísimo Espanyol que ha aprovechado el parón FIFA para cambiar de entrenador. Mientras los amarillos han estado muy pendientes de lo que hacían y, sobre todo, de cómo llegaban sus siete internacionales (hacía muchos años que no cedía a tantos, prueba del potencial que atesora), Pablo Machín, relevo de David Gallego, ha tratado de imponer su sello al equipo perico en un tiempo récord. El técnico soriano trata de ajustar, en tiempo récord, a un equipo con un buen desempeño en la Europa League, pero desastroso en la competición doméstica, lo que lo tiene en la penúltima posición. Salvando las distancias, el Espanyol se está comportando como el Villarreal al inicio de la pasada campaña.

Buena culpa del pésimo arranque de temporada está en el RCDE Stadium, la nomenclatura comercial para Cornellà-El Prat. Cuatro encuentros, cuatro derrotas. Además, en 360 minutos ante la afición perica, solo un gol a favor. Así que los amarillos tratarán de aprovechar esa barra libre para pegar un estirón en la clasificación, después de la oportunidad desperdiciada en Pamplona, más todavía cuando Pau Francisco Torres logró el 0-1. Osasuna lo volteó en la segunda mitad y frustró ese primer arreón.



LOS INTERNACIONALES

El vila-realense es uno de los siete internacionales que el Submarino ha aportado estas dos últimas semanas a los compromisos oficiales de las selecciones. No han tenido demasiado desgaste (salvo Raúl Albiol, que disputó completos los dos encuentros con la Roja, el resto no ha tenido una sobrecarga de minutos), aunque sí bastantes kilómetros en desplazamientos. Lo mejor es que Javi Calleja ha podido descruzar los dedos, puesto que los dos centrales, junto a Santi Cazorla y Gerard Moreno, aparte del nigeriano Samu Chukwueze, más los cameruneses André-Frank Zambo Anguissa y Karl Toko Ekambi, han llegado sin aparentes heridas. Todo hace indicar, por tanto, que no pagarán el peaje del trajín de los últimos 15 días, con lo que el entrenador madrileño, perfectamente, podría alinearlos desde el inicio frente al Espanyol.

Como también Alberto Moreno, lesionado durante un entrenamiento posterior al encuentro contra el Levante (finales de agosto). El lateral izquierdo sevillano regresa a la convocatoria al cabo de cerca de dos meses... y puede que directamente al once, así que el capítulo de lesionados queda reducido a Bruno Soriano --se espera que regrese a la dinámica de grupo en las próximas semanas--, así como Ramiro Guerra.

UN ÚLTIMO DESCARTE

Calleja ha desplazado a tierras barcelonesas a 19 efectivos, después de dejar en casa a Mariano Barbosa, Manu Morlanes y Leo Suárez por decisión técnica, por lo que todavía tendrá que descartar a uno más en la convocatoria que confeccionará en el RCDE Stadium.

El Submarino quiere hurgar en la herida de los periquitos y conseguir una victoria que incluso, si el fin de semana fuera redondo, podría devolverle a puestos europeos. El efecto Machín al que se aferra el Espanyol tratará de contener el estirón del Villarreal.