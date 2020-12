El Villarreal quiere hurgar en la herida del Betis en el Villamarín

Hurgar en la herida del Real Betis y recuperar la senda de la victoria, esos son los objetivos con los que el Villarreal CF afronta esta tarde su partido correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga, donde visita el Benito Villamarín (16.15 horas, Movistar+) para medirse a uno de los peores equipos locales de toda la Primera División, un conjunto verdiblanco envuelto también en una grave crisis institucional.

Un duelo al que llega el equipo de Unai Emery sin acumular la fatiga de un duelo intersemanal, ya que el encuentro ante el Qarabag de Europa League fue suspendido el pasado jueves por los casos de covid-19 en el equipo azerí. Una circunstancia que ha permitido al técnico de Hondarribia trabajar toda la semana pensando en el choque de esta tarde.



SEGUIR ENTRE LA ÉLITE / De hecho, la intención del combinado de la Plana Baixa es el de seguir instaurado en la 3ª posición que ocupaba antes de iniciarse la jornada y seguir la estela de la Real Sociedad, que es 2º clasificado, manteniendo su estatus de equipo de zona Champions justo cuando se cumple el primer tercio del campeonato ligueros.

Tras haber hecho los deberes en Europa League con una jornada de antelación, ya que logró la clasificación matemática como primer de grupo sin jugar el último encuentro, el cual todavía está por decidirse si se disputará o no, el propósito de Emery y los suyos es centrarse ahora en seguir sumando en la Liga y, paralelamente, ir superando rondas en la Copa del Rey, torneo en el que se estrenará la próxima semana, concretamente el miércoles, visitando el campo del SD Leioa de Segunda B.

Pero, en lo relacionado en la Liga, el reto pasa por reencontrarse con el camino del triunfo, ya que el Submarino acumula tres jornadas sin conocer la victoria, acumulando tres empates consecutivos ante Real Madrid, Real Sociedad y Elche. Y aunque ante madridistas y donostiarras se cuajaron dos muy buenos encuentros, el pasado domingo en la visita de los ilicitanos, el fútbol del Villarreal no fue el esperado, sin ideas y sin apenas generar ocasiones de peligro, una asignatura que Unai Emery pretende corregir hoy, aprovechando el momento irregular de un Betis que en su estadio solo acumula dos victorias y ha encajado tres derrotas en los cinco partidos que ha disputado.



EL RIVAL, CON OXÍGENO / Al respecto, el equipo verdiblanco rompió en Pamplona el pasado fin de semana una racha de tres derrotas seguidas en las que, además, acumuló once goles en contra, por lo que la victoria frente a Osasuna tuvo el doble valor de conseguirla sin encajar tanto alguno.

Es por ello que el entrenador bético, el extécnico del Submarino Manuel Pellegrini, aseguraba el pasado viernes que, tras vencer en tierras navarras, por fin han vivido «una semana normal», en alusión a la aparición de una plataforma accionarial que busca un relevo en la dirección del Real Betis, puntualizando que la plantilla no mira «qué puede pasar en el interior del club».

Sin duda, es un buen momento para el conjunto amarillo de aprovechar que las aguas andan revueltas en el Villamarín y asestarle al Betis un golpe que le distanciaría ya a nueve puntos.