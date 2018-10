El Villarreal, 'rey' de las liguillas pide paso ante el Rapid

El Villarreal no puede permitirse mañana cualquier otro resultado que no sea la victoria ante el Rapid, en la tercera jornada, para no complicarse el futuro en la liguilla de la Europa League y mantener la racha que le convierte en el equipo que más veces ha logrado superar la primera fase del segundo torneo continental, seis veces en otras tantas participaciones bajo el actual formato de la competición que sustituyó a la Copa de la UEFA.

El equipo amarillo no ha fallado nunca en las fases de grupo desde su debut en la Europa League en la temporada 2009/2010, lo que le convierte en el equipo más fiable en la historia del torneo, por delante del Olympiacos griego, el Anderlecht belga, el Lazio italiano, el Athletic y el Salzburgo austriaco, todos ellos con cinco pases a la fase de eliminatorias en sus presencias en el torneo. Junto al conjunto amarillo, contados son los equipos que han logrado un pleno de clasificaciones —en primera o segunda posición de grupo— en las nueve temporadas de vigencia de la Europa League. Solo el citado Anderlecht (cinco de cinco) y los italianos Nápoles y Fiorentina (cuatro pases a dieciseisavos en las cuatro ediciones que han disputado) se acercan al registro del Submarino, que no en vano encabeza el ránking histórico de la Europa League, tanto en lo que respecta a partidos jugados (66), como en puntos conquistados (80), partidos ganados (33, igualado con el Salzburgo, con una temporada más que el equipo amarillo en la competición) y en goles anotados (109).

DOS LIDERATOS DE GRUPO

Los tres puntos de mañana darían un espaldarazo importante a las aspiraciones de los de Calleja, incluso para optar a un liderato de grupo —los amarillos, con dos empates, están a dos puntos del Rangers y solo a uno de su rival en esta tercera jornada— que el Villarreal solo ha podido certificar en dos de sus seis apariciones anteriores en la Europa League. La pasada temporada, ser primeros en la liguilla no evitó un rival durísimo en dieciseisavos como fue el Lyón. En la campaña 2010/2011, acabar líderes de grupo allanó el camino hasta unas semifinales en las que se cruzó el que, a la postre, sería el campeón, el Oporto.

En las otras cuatro participaciones el Submarino logró acceder a las eliminatorias como segundo de grupo. Fue en las campañas 2009/10 (superado por el Salzburgo), 2014/15 (por detrás del Mönchengladbach), 2015/16 (precisamente relegados por el rival de mañana en una edición que vio la segunda semifinal del equipo groguet) y 2016/17 (con el sorprendente Osmanlispor por delante del Villarreal).

CONFIRMAR LA REACCIÓN

Seguir con la inmaculada trayectoria en las fases de grupos de la Europa League depende en buena parte de la reacción del Villarreal tras la inesperada igualada en casa ante el Rangers y el extraño encuentro de Moscú, hace tres semanas, en el que el equipo de Calleja desperdició un 1-2 en los últimos minutos y acabó salvando un punto en la prolongación con el penalti convertido por Cazorla. El rey de las liguillas de la Europa League pide paso para confirmar que los brotes verdes mostrados el pasado sábado ante el Atlético no fueron casualidad.