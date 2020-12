El Villarreal tiene cubierto el cupo de tres extracomunitarios

El Villarreal tiene cubierto el cupo de jugadores extracomunitarios permitidas por la Federación Española de Fútbol, concretamente tres. Take Kubo ocupa una de las plazas junto a Funes Mori y Carlos Bacca. Esta situación limitaría a un jugador europeo o nacional la llegada de un posible refuerzo en el mercado de invierno, siempre, por supuesto, que no se produzca alguna salida de uno de los tres futbolistas señalados, lo que, en lo que se refiere al defensa argentino Ramiro Funes Mori y el delantero colombiano Carlos Bacca, no se vislumbra como probable en esta ventana de fichajes que comienza el próximo 4 de enero.

Solo la hipotética marcha de Kubo liberaría una vacante dentro del cupo de jugadores que no tienen un pasaporte de la Unión Europea o de países con convenios como sucede con algunas naciones de África. En este sentido, la normativa ha cambiado y ahora los clubs no pueden fichar jugadores aunque se produzca una lesión de larga duración y solo pueden tramitar licencias cuando se abren los plazos en las dos ventanas por temporada que permite la FIFA. La próxima, este mes de enero.