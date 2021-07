La incidencia del coronavirus en Benicàssim es elevada en estos momentos y, por ello, la localidad costera es uno de los municipios con toque de queda de la provincia de Castellón. No obstante, eso no significa que no podamos disfrutar de las noches de verano, simplemente hay que tener en cuenta la situación y respetar todas las medidas sanitarias.

Medidas básicas

Hay algunas medidas que estamos más que acostumbrados a hacer, pero nunca está de más recordarlas. Llevar siempre mascarilla, mantener las distancias de seguridad y desinfectarse las manos a menudo. Además, a la hora de acudir a restaurantes, asegúrate de que se cumplen debidamente las medidas de seguridad.

¿Qué hacer?

1. Paseos nocturnos

Uno de los principales atractivos de Benicássim es la playa, por lo que disfrutar de un paseo en compañía mientras tomas algo siempre es un buen plan. Para pasear, te recomendamos dos de los principales paseos de Benicàssim.

Por la Ruta de las Villas podrás disfrutar de las lujosas mansiones de los adinerados de antaño (las hay del s. XIX) al borde del paseo marítimo. Otra de las opciones es, cómo no, la Vía Verde, un sendero que une la localidad con su vecina Oropesa por la antigua vía del tren y que discurre siguiendo la línea de la costa. Es un paseo de unos 6 kilómetros asequible para todo el mundo, y con estupendas vistas.

2. Bares y chiringuitos de la costa.

Es bien sabido que los espacios cerrados no son los más recomendables en esta situación epidemiológica. La transmisión por aerosoles es algo a evitar, por lo que tener espacios correctamente ventilados es fundamental para reducir el riesgo de contagio.

3. Música en directo.

Durante mucho tiempo, los conciertos y espectáculos han estado prohibidos, por lo que ahora que vuelve a estar permitido disfrutar de la cultura de un forma segura, nos parece que es un plan irrechazable. Nosotros te aconsejamos las actuaciones de jazz que hacen en Palasiet Thalasso Clinic & Hotel. En Jazz bajo las estrellas podrás disfrutar de una cena 100% mediterránea y saludable con música en directo, seguida de un espectáculo con artistas variados. El ciclo de espectáculos es todos los sábados desde el 17 de julio hasta el 4 de septiembre.