Santiago fue, sin duda, testigo de una jornada de FMS España llena de momentos que tardarán en repetirse en la escena del freestyle. El corte para la primera fecha de FMS Internacional estaba en juego. Nada estaba asegurado, salvo la plaza de Gazir.

Todo empezó con una exhibición; el argentino Jaff y su flow trajeron el más puro estilo albiceleste a la meca de la peregrinación. Mister Ego fue el maestro de ceremonias, encargado de dar la bienvenida de la forma que mejor sabe hacer: puras barras de directo e hiriente freestyle. Aunque el plato dulce se lo llevó Jaff que no solo encantó al público gallego, si no que se llevó la victoria tras la réplica.

Gazir vs Hander, enfrentamiento que a priori la gente decantaba claramente para el asturiano, que volvía con ganas tras su derrota ante Mnak. Por otro lado, Hander veía una oportunidad clara para ofrecer gran parte de su nivel y poner en apuros al actual campeón internacional del formato. Y vaya si lo hizo. A base de contundencia plantó cara a un Gazir que tuvo que emplearse a fondo para doblar la apuesta de Hander y llevarse la batalla de manera directa.

La necesidad de salir de las profundidades de la tabla estuvo presente en el choque entre Tirpa y Sawi Elekipo. Dos perfiles que llevados al extremo de la agresividad, dentro del freestyle, sacan lo mejor de sí. La tensión que respiró tras su último enfrentamiento llevó a Sawi a plantear con más seriedad su cruce con Tirpa. El malagueño, supo situarse al mismo nivel que este le planteó, llevando ambos la batalla a la réplica. En esta, Tirpa saco lo mejor de sí y no titubeó ante Sawi, que acabó rascando un punto tras una muy buena actuación.

Y llegó el momento esperado: Chuty vs Mnak. Ofrecieron todo lo que estuvo en sus manos para intentar noquear al otro. Hicieron uso de sus mejores armas, no bajaron ni un segundo el máximo nivel, dejando claro que era la final anticipada que querían decantar hacia su lado. Chuty fue Chuty y Mnak fue Mnak; lo que nos hizo disfrutar de una de las batallas que sin duda se cuela en el Hall of Fame de la FMS. Tras el empate técnico y la réplica inmediata, el triunfo fue para Chuty, tres veces campeón de FMS España.

Una vez más también se volvieron a ver las caras Blon y Zasko, parte de los fundadores del formato y actuales veteranos, inamovibles desde los inicios. Parecía que nada nos asombraría tras haberles visto numerosas veces, pero siempre encuentren la tecla para regalarnos una gran batalla. Cada uno hizo mella de lo que mejor sabe hacer: Zasko encarriló brillantes estructuras para contrarrestar el ingenio inmediato de Blon, que parecía jugar a sus anchas con los estímulos. Finalmente, Blon sumó tres puntos de manera directa y suma una victoria más en su cuenta personal frente al alicantino.

La última batalla fue el broche de oro de una gran cita con el freestyle: Sara Socas y Sweet Pain. Para nada fácil el rival que se le plantó a Socas, la cual el día del anuncio bromeó sobre la dificultad que suponía el competidor. Aún así, contestó y fue cerrando puertas a las líneas argumentales que Sweet Pain generó sobre la trama principal; originando así que Sara Socas se envolviera en aura de confianza que le llevó a forzar la réplica ante el sevillano. La batalla finalizó con los dos puntos para Socas tras el abandono de Sweet Pain al conocer la réplica que acabaron concediendo los jueces

A falta de darse el cruce entre Skone y Mister Ego que decidirá la cuarta plaza para la FMS Internacional, mientras tanto, todo apunta a que Chuty, Mnak y Sweet Pain tiene reservado su cupo.