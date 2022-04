Cuando llega el fin de semana, muchas veces uno no sabe qué hacer, a veces, incluso, hay tendencia a pensar que no hay ningún plan que se adapte a nuestros gustos e incluso que en la ciudad y alrededores no se realizan actos provechosos, pero todo son falsas teorías. Lo que necesitas es un compendio de espectáculos, exposiciones, conciertos y fiestas para escoger la actividad que más se adapte a tus expectativas. Estos 26 planes van enfocados a diversos públicos, por lo que no te los puedes perder en absoluto. Encuentra el mejor y acude con tu familia, amigos y amigas o con tu pareja. Y lo más importante: disfruta.

Viernes, 29 de abril En el centro (Orpesa) a las 17:30. A esta hora se procederá con la inauguración de la feria de la Trobà con la tradicional visita de autoridades, reina, damas y festeros y, más tarde, actuación de la Unió Musical d’Orpesa y un espectáculo pirotécnico. Durará hasta este domingo 1 de mayo y vendrá acompañada de desfiles, recreaciones costumbristas y un gran mercado de artesanía.

En el Menador Espai Cultural (Castelló) a las 17:30. Se presentará el libro La libertad de la pornografía de Ana Valero Heredia, académica y jurista. Éste es un ensayo en el que la propia autora debate acerca de esta práctica visual, primero explicando qué era y qué es actualmente, pero también formulando preguntas como si debería estar prohibida, si perjudica a la igualdad entre mujeres y hombres y si debe ser sometida a restricciones legales entre otras cuestiones que reflexiona Valero en su libro.

En el Centro Municipal de Cultura La Mercé (Burriana) a las 18:00. En este lugar será donde Burriana conmemore el Día Internacional de la Danza con el ciclo El Cuc y la Escuela Municipal de Danza del Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana. Además, se presentará públicamente en la calle el festival de baile Dansa O, que se celebrará más tarde, el 20 y 21 de mayo en la plaza Mayor.

En el Mur de l'Art Visual (Vila-real) a las 18:30. Habrá una presentación de la exposición fotográfica Vila-real en blanc y negre, que rinde un homenaje a dos de los socios fundadores de la agrupación fotográfica Sarthou Carreres, Vicent Durá Tomás y Fernando Ferrer Andreu. Las fotografías muestran una visión de la vida en la ciudad durante los años 60 y 70, recreando situaciones, lugares, tradiciones y maneras de vivir y de ser para contemplar cómo era esa época, una etapa en blanco y negro. Este viaje al pasado mediante las imágenes permite mirar al presente y el futuro con ilusión y entusiasmo. En el Teatro del Raval (Castelló) a las 19:00 h. Habrá una liga de improvisación de Castellón basada en hechos deportivos como el fútbol. En cada partido, dos equipos se enfrentan para crear la mejor historia posible a partir de un título propuesto por el público que vibra al ver delante de sus propios ojos cómo los actores interpretan historias a partir de la nada. Una vez finalizado, el público votará el equipo que más le haya gustado y se determina el ganador. La entrada es libre hasta completar aforo.

En La Casa de la Mar (Grau de Castelló) a las 20:00 h. Tardeo de concierto. Petit Mal presenta su último trabajo, Páramo. En el frente de su grupo, Suso Jiménez cantará un total de 10 canciones compuestas por el cantante y serán dinámicas de country-rock, brotes de pop sensible y reflexivo y la canción de autor. Busca recuperar el tiempo perdido observando el paisaje ético y moral que nos rodea. La entrada anticipada cuesta 8 € y en la taquilla 10€. Para comprar las anticipadas busca ticketere.com. En la sala de música en directo de Because Pop 'n' Roll (Castelló) a las 20:00. Próxima, el grupo castellonense de indie pop, continúa presentando su EP Cromático y algunos temas nuevos. Contará con canciones optimistas mediante una propuesta rítmica de calidad con un giro pop rock. En muchas de sus canciones se percibe un tono poético, por la rima de éstas. La entrada es gratuita y la apertura de puertas es a las 19:00. Sábado, 30 de abril En la zona de las pistas deportivas (Nules) a las 11:30. Después de dos años de parón, se celebrará el Día de las Paellas, una fiesta representativa a la que acuden miles de personas. De hecho, se ha introducido una zona de juegos infantiles además de actuaciones nocturnas de diferentes DJ en el recinto de fiestas dirigidas a un público joven.

En la plaza de Pere Cornell (Almassora) a las 10:00. Desde principios de mañana hasta las 13:00 habrá una jornada de puertas abiertas del Museo del Torelló y el Museo del Joguet. Desde batucadas, bailes, talleres, tambores y conciertos para inaugurar oficialmente la Festa de la Llengua 2022.

En los Lavaderos Municipales (Vilafamés) a las 11:00. En este lugar se inaugurará la feria donde la Asociación de Mujeres de Villafamés enseñará la producción de jabón casero durante el período de la Mostra de 1900. Esta feria se celebrará este fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo de 2022, regresando al año 1900 para revivir escenas cotidianas de antaño. En las calles habrá música y bailes tradicionales, gastronomía típica y eventos propios de la época. En el Planetario (Castelló) a las 11:30 en valenciano y a las 12:30 en castellano. Tienes una cita en el Grao de Castellón este sábado por la mañana para dedicárselo a la astronomía y, así, poder observar con la ayuda de un telescopio solar junto a tu familia las estrellas y el Sol, que es también una de ellas. Hay que inscribirse previamente, puesto que el aforo es limitado a 10 personas por turno.

En el parque Ribalta (Castelló) a las 12:00. Por el Día Mundial de la Danza, se incorpora una programación de distintos espectáculos de baile. Está organizado por Terpsícore, una asociación que nació en 1985 con la finalidad de normalizar la presencia de la danza en la provincia de Castellón en el ámbito educativo, cultural y social. La bailarina profesional Ana Llopis leerá a las 11:30 el mensaje del día conmemorativo.

En el santuario de Sant Joan de Penyagolosa (Vistabella) a las 12:00. Los penitentes dejarán atrás el santuario para regresar a Les Useres. Durante la vuelta, entrarán en la parroquia de Xodos y cantarán el Omnes Sancte. Esto es por Els Pelegrins de Les Useres, que retomarán su voto anual.

En el Menador Espai Cultural (Castelló) a las 19:00 h. En la tarde del sábado se proyectará un documental llamado La maleta de Mauthausen de Manuel Rosell y Lucas Moro. Según la Coordinadora d'Associacions per la memoria Democràtrica del País Valencià, esta vez, se acercan a la historia de Joaquín Tarín, suecano nacido en Amposta, que tras luchar en la Guerra de España, sobrevivió a Mauthausen y pasó la mayor parte de su vida en el exilio. Sus nietas, Rosa y Virtudes, y sus bisnietas, Roser y Laura, abren la valiosa maleta que conserva documentos de excepción, algunos de los cuales, verán la luz por primera vez. La entrada es libre hasta completar aforo. En la Casa dels Mundina (Vila-real) a las 19:00. No te pierdas la apuesta por la fusión entre música y poesía en concierto. Contará con la intervención de los intérpretes Óscar Ebro y Raúl Martínez y, mediante la representación de piezas musicales de Mario Castelnuovo Tedesco, José Pascual y Rafael Beltrán, vendrán acompañadas de la poesía de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Josep Vicenç Foix y de Miquel Peris Segarra. La entrada es libre hasta completa aforo.

En el Palacio de Congresos (Peñíscola) a las 19:00. Toca obra teatral, La panadera, que cuenta la historia de una mujer de 40 años llamada Concha encargada, como bien indica el título de la pieza, de una panadería. Además, está casada y tiene dos hijos. Su vida está llena de calma y felicidad, pero un día se da cuenta de que está circulando de forma incontrolada un video por las redes sociales íntimo suyo con la pareja que tuvo hace muchos años. Esto sale a la luz porque su expareja se ha convertido en famoso en Italia por un reality televisivo. La entrada cuesta 15 € y con entrada reducida 7'50 o 10'50 €, según la condición.

En Escuela calor (Castelló) a las 19:00. Ander Troys, el que fue telonero de Nadia Sheikh en varias ocasiones, cantará en este lugar varias de sus canciones amorosas. La entrada cuesta 5 €.

Al exterior del Centro Municipal de Cultura "La Mercé" (Burriana) a las 19:00. Burriana celebrará la quinta edición del festival de danza y música tradicional Borriana en Dansa. Participan los grupos de danzas tradicionales Almogàver de Sueca y Sant Jordi de Alcoi y actuará como anfitrión l'Arenilla de Borriana. Antes del festival, los equipos desfilarán a las 18:30 en la plaza Mayor. En el Teatro Mónaco (Onda) a las 19:00. En esta localidad hay una obra teatral que explica en primera persona la vida secreta de la Elena de Paz, una mujer libre rebelde y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época y paga el precio de su libertad. La entrada cuesta 7 €, pero para empadronados 5 € y para jóvenes con el Bono Jove Cultural, 3 €.

En el Auditorio i Palacio de Congresos (Castelló) a las 19:30. En la sala sinfónica, se realizará un espectáculo teatral El tocadiscos de Joan Fuster mediante música, a partir de una selección de textos del autor que reflexionan sobre el movimiento cultural de la Nueva Canción. A través de pensamientos, aforismos y disertaciones se creará una entrevista teatralizada y ficticia protagonizada por el ensayista de Sueca y una joven periodista dialogando sobre el papel que jugaron los Dieciséis Jueces en la lucha antifranquista y la importancia de la Nueva Canción entre otros temas sociales, políticos y culturales. La entrada cuesta 10 €, pero entre 5 y 7 € si es reducida, según si estás jubilado, eres familia numerosa, etc.

En el Paranimf de la Universitat Jaume I (Castelló) a las 19:30. En pantalla grande se visualizara Mamma Roma una película italiana dramática de los 60 dirigida y escrita por Pier Paolo Pasolini. Se transmitirá en versión original substitulada en castellano. Mamma Roma es una mujer que ejerce de prostituta y sueña con una vida mejor. Más tarde, se traslada con su hijo Héctor a un barrio en condiciones. En ese lugar, su hijo se verá influenciado por sus amigos. Con Macarena, la joven por la cual se enamora, descubrirá los secretos que hay tras el amor. Cuesta 3 € o 2 € en caso de ser tarifa reducida y cuenta con los asientos numerados.

Teatro del Raval (Castelló) a las 20:00 h. Pásate a ver la obra teatral El honor de una mujer de Pléyade Trampantojo, un grupo de teatro amateur de Castelló a Escena. La obra es de Susan Glaspell y cuenta la historia de Gordon Wallace, un hombre acusado de asesinato que arrestran en la oficina del sheriff. Pese a que tiene una coartada firme, no quiere confesarla porque está en juego el honor de una mujer. Entonces, habrá que descubrir dónde se encontraba el protagonista la noche del crimen. La obra desvelará el asunto. La entrada a platea son 6 € y al anfiteatro 5 €. Hay que comprar las entradas en taquilla dos horas antes de comenzar la actuación.

En el Because Pop 'n' Roll (Castelló) a las 20:00. El grupo de música francés Les Lullies acudirá al pub este sábado para cautivar al público que pide mucho ruido. La entrada cuesta 12 € y la apertura es a las 19:00.

En el recinto de la Gran Gala de las Reinas (Vinaròs) a las 21:00. Es el acto más esperado por las 31 reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs. El evento lo presentará Paula Soler y Mario Adell y actuarán los gimnasios Gentsana, Locura y Esmuvi. Como fondo, la escenografía realizada por Carlos Carsi ambientada en la Atlántida entre otras sorpresas más. Para acceder al recinto, la entrada tiene un precio de 10 € en pista y 15 € en grada y se podrá comprar en el punto de venta de la COC del Mercado Municipal o en el mismo recinto. También se podrá acceder con la misma entrada a la gala infantil del domingo día 1 de mayo. Te puede interesar: Comarcas Orpesa prepara su Trobà con 198 casetas y espectáculos Domingo, 1 de mayo En el parque del Auditorio y Palacio de Congresos (Castelló) a las 13:00. Por fin llega la gran Mascletà de Caballer FX prevista inicialmente para el jueves de Magdalena. En el mismo lugar, pero largas horas más tarde, a las 00:45, se disparará el castillo de fuegos artificiales con motivo de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó.

Por fin llega la gran Mascletà de Caballer FX prevista inicialmente para el jueves de Magdalena. En el mismo lugar, pero largas horas más tarde, a las 00:45, se disparará el castillo de fuegos artificiales con motivo de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó. En Mar de Luz (Benicàssim) de 17:00 a 20:00. Tarde de exposición de Elenska, una artista autodidacta española de origen ruso. Explora siempre nuevas técnicas y recursos con el objetivo de expresar su pasión por la vida, las composiciones, los paisajes y los colores. A través del trabajo con la espátula, los pinceles especiales y los colores logra plasmar emociones y sentimientos contradictorios, como la exaltación y la serenidad. Además, con la aplicación de pigmentos puros ayudan a captar la luz. Estará disponible hasta el próximo 8 de mayo.