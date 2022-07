Marithea ha sido la mayor irrupción reciente en el pujante mundo de las batallas de gallos de habla hispana, un espectáculo que congrega de forma presencial y a través de internet a millones de aficionados en España y Latinoamérica.

En un universo con nombres legendarios todavía en activo como Chuty, Skone o Azcino, la rapera colombiana ha sido un soplo de aire fresco que ha sabido ganarse en poco tiempo el respeto del público con sus barras repletas de ingenio, originalidad y punchline. De hecho, ya se proclamó flamante campeona, junto con Chuty, de la God Level All Stars 2 Vs 2 y es una de las actuales imágenes de Red Bull, marca íntimamente ligada a este movimiento en alza.

La fuerza de las batallas de gallos está calando en audiencias de todas las edades y son un aliciente, incluso, para festivales de ocio tan multitudionarios como el BigSound, que comenzó ayer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, con una exhibición made in Red Bull en la que participaron la propia Marithea, además de los MC españoles Sara Socas, Hander y Force. La cita sirvió de pistoletazo de salida para el evento, que vivirá hoy y mañana sus platos fuertes.

"Es la segunda vez que vengo a España y en esta ocasión lo estoy disfrutando mucho, ya que he tenido la oportunidad de recorrer cinco ciudades, de saborear las distintas gastronomías del país y de conocer mucha gente nueva", afirma la rapera colombiana. "Está siendo una experiencia sobresaliente", relata. Esta misma noche disputará en Gijón la final de USN World Summer Cup con rivales de talla de Chuty, Skone, Mecha, Teorema o Mnak.

"De todos los lugares que he visitado en España, el escenario del BigSound en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València me parece arquitectónicamente una locura, una auténtica ciencia ficción", elogia.

Sobre su llegada a la élite de las batallas de gallos, Marithea asegura que "puede parecer que soy nueva, pero llevo ya 10 años rapeando, así que ha sido un proceso que, aparentemente, ha sido rápido, pero que conlleva mucho esfuerzo detrás". "En cualquier caso, no esperaba tanta repercursión y tanto amor por parte de los seguidores", indica.

"El 12 de agosto pelearé de nuevo por la Red Bull de Colombia y a ver qué nos deparan los próximos meses", apostilla. En esta competición se las verá con Valles-T, uno de los nombres más destacados en el panorama durante el último lustro y que aspira a quitarle el título a la rapera natural de Cali.

Sobre su dupla formada con Chuty en la God Level All Stars 2 Vs 2, asegura que "cuando recibimos la noticia de que me había elegido para competir con él, no me lo podía creer; fue una noticia tremenda y al instante dije que sí, obviamente".

Hay que recordar que BigSound es el mayor festival de música urbana realizado en España y una de las principales citas del género a nivel internacional. Con más de 60 horas de actividades, los artistas de la cita acumulan 112 millones de escuchas en Spotify y solo los 10 principales nombres de esta edición superan los 20 mil millones de reproducciones en YouTube.

