Estepark da la bienvenida a septiembre con nuevas actividades abiertas a todos los públicos. El centro comercial y de ocio de Castelló quiere ser el punto de encuentro de todas las novedades que nos depara la vuelta al cole a niños y adultos y ha preparado un programa para que toda la familia disfrute al lado de casa.

La cercanía del verano no tiene porqué convertirse en un momento aburrido ni limitar las opciones de diversión y Estepark está dispuesto a demostrarlo.

Have Fun with Kid&Us

Una de sus propuestas, que el centro comercial y de ocio ya puso en marcha este verano y que mantiene, son los juegos juegos en inglés para niños a partir de 1 año. Así, el viernes, día 9 de septiembre, Estepark invita a disfrutar de una tarde de Have fun with Kid&Us, una oportunidad de jugar y aprender en inglés, que incluye actividades como pintacaras, manualidades, un sorteo, etc. En esta ocasión, la temática girará en torno a Pinocho, la nueva película live action que se estrena el mismo día en Ocine Premium Estepark.

Feria de Extraescolares de Estepark

Los peques también tendrán la oportunidad de pasárselo en grande en la Feria de Extraescolares de Estepark, que el sábado, día 10, celebra su segunda edición. Será una jornada repleta de opciones, como patinaje, bailes, baloncesto, idiomas, hockey, etc., en la que los padres podrán descubrir múltiples actividades en las que inscribir a los niños este curso, mientras los peques juegan y las practican en todo el centro comercial y ellos podrán practicarlas. Cabe señalar que, este año, el evento contará con la presencia de clubs y academias reconocidas de Castelló, como el Club Pati Castalia, la Escuela de Baile Eva Quintana, Hockey Club Castellón, Oh La Là Profs o el Tau Castelló.

Feria del Disco

Asimismo, los días 22, 23, y 24 septiembre, en el marco de la Feria del Disco, Discoloco y Centro Comercial Estepark traen a la provincia a más de 20 expositores de toda España y Europa para los amantes del vinilo y de la música en formatos digitales. Durante toda la jornada y con entrada libre, el público podrá explorar, escuchar y adquirir auténticas joyas de la música.

Donación de sangre

Alegría y solidaridad son dos palabras que van unidas y valores con especial relevancia para Estepark. Por este motivo, el 29 de septiembre, el centro comercial y de ocio de Castellón ofrece una nueva oportunidad de donar sangre, de la mano de Donanters y el Banco de Transfusión de Sangre. Para participar, únicamente es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas. Hay que recordar que las donaciones de sangre son imprescindibles, todos los días, para atender la demanda hospitalaria, tanto para enfermedades comunes como para casos graves de leucemia, cirugías, trasplantes, accidentes, etc.

Ocio

Todas estas actividades se suman al amplio abanico de propuestas de ocio que aglutina Estepark, en locales de referencia como: Kidôm, centro de ocio y aventuras en familia con varios espacios para todas las edades, incluso para adultos, con posibilidad de realizar tirolina y rocódromo; The Jumper, espacio de jumping con mucha adrenalina; OCine Premium, con el mejor sonido y butacas premium, y Keasyfit, con entrenamiento natural. Además, en breve, los amantes del pádel podrán disfrutar de la primera tienda en España Montecarlo International Sports Royal Pádel.

Hogar, tecnología, restauración y belleza

El centro comercial y de ocio de Castelló alberga también una amplia oferta en ámbitos como el hogar, la tecnología, la restauración y la belleza, entre otros, respaldada por reconocidos establecimientos y grandes motores como Mercadona, Leroy Merlin, Maison du Monde y Electro Híper Europa. En algunos de los casos han llegado al Top 10 en ventas a nivel nacional.

Del mismo modo, en el ámbito de la gastonomía, el público puede disfrutar de la variada y deliciosa oferta de KFC, Pomodoro, 100 Montaditos, LLaoLlao, El salero y Tirabeque; mientras que la belleza corre a cargo de Miss Beauty, salón de uñas, y AK peluqueros.