La oferta en plataformas de este noviembre tiene un marcado acento literario. Entre los estrenos destacan 'Temporada de huracanes', 'No voy a pedirle a nadie que me crea' y 'Elena sabe', todas ellas inspiradas en libros. Los documentales sobre Sylvester Stallone, Noël Coward y Albert Brooks, la comedia romántica de ciencia ficción 'Fingernails (Esto va a doler)' y el eco-thriller 'Sabotaje (How to Blow Up a Pipeline)' son otras de las propuestas que te esperan este noviembre en casa.

1.'Temporada de huracanes', de Elisa Miller (Netflix: 1 de noviembre) La adaptación de uno de los libros más aplaudidos de los últimos años: 'Temporada de huracanes', de la escritora mexicana Fernanda Melchor. Dirigida por Elisa Miller, la película cruza 'thriller' y drama rural para hablar del terrible alcance de la violencia. El arranque es el siguiente: el descubrimiento por parte de unos chavales de un cadáver en un canal saca a la luz los terribles secretos de un pequeño pueblo. 2.'Ladronas', de Mélanie Laurent (Netflix: 1 de noviembre) Espectacular reparto para este combinado de acción y comedia: Adèle Exarchopoulos, Isabelle Adjani, Manon Bresch y Mélanie Laurent, que también se encarga de la dirección de la película. Cansada de vivir en una huida constante, una ladrona profesional decide retirarse. Pero, antes, prepara con un grupo de mujeres su (teóricamente) último golpe. 3.'Fingernails (Esto va a doler)', de Christos Nikou (Apple TV+: 3 de noviembre) Entre la comedia romántica atípica y la ciencia ficción lo-fi, 'Fingernails (Esto va a doler)' tiene por protagonista a una chica (Jessie Buckley) que empieza a trabajar en una empresa que se dedica a comprobar, con una técnica muy particular, la compatibilidad de las parejas supuestamente enamoradas. Dirigida por el griego Christos Nikou (Apples), cuenta con el siempre estupendo Riz Ahmed como coprotagonista. 4.'Sly', de Thom Zimny (Netflix: 3 de noviembre) Documental que recorre la trayectoria cinematográfica y la historia personal de Sylvester Stallone. Dirigido por el documentalista Thom Zimny, repasa las películas más importantes de la estrella y cuenta con abundante material de archivo, declaraciones del protagonista de 'Rocky' (1976) y la participación de figuras de la importancia de Quentin Tarantino y Arnold Schwarzenegger. 5.'Alleluhaj', de Richard Eyre (Movistar Plus+: 7 de noviembre) Buenos sentimientos y mejores intenciones en esta comedia dramática coral. Dirigida por el británico Richard Eyre ('Iris', 'Diario de un escándalo'), sigue el día a día del personal y los pacientes de la zona geriátrica de un pequeño hospital cuya continuidad corre peligro. Encabeza el reparto Judi Dench, en la piel de una de las enfermeras del centro. 6.'Sabotaje (How to Blow Up a Pipeline)', de Daniel Goldhaber (Filmin: 10 de noviembre) Daniel Goldhaber, director de la muy interesante 'Cam' (2018), dirige este eco-thriller que pone sobre la mesa cuestiones como el cambio climático. Inspirada en un libro de no ficción del sueco Andreas Malm, gira en torno a un grupo de activistas medioambientales que no temen usar la violencia para luchar por sus objetivos. 7.'La vida de Albert Brooks', de Rob Reiner (HBO Max: 12 de noviembre) Oportunidad de adentrarse en la historia personal y profesional de un maestro de la comedia, el actor y director Albert Brooks, entre otras cosas responsable de las extraordinarias 'Modern Romance' (1981) y 'Perdidos en América' (1985). Dirigido por Rob Reiner ('Cuenta conmigo', 'Cuando Harry encontró a Sally'), cuenta con el testimonio de, entre otros, Judd Apatow, Larry David, Conan O’Brien, Sarah Silverman y Steven Spielberg. 8.'No voy a pedirle a nadie que me crea', de Fernando Frias (Netflix: 22 de noviembre) Fernando Frias, director de la aplaudida 'Ya no estoy aquí' (2019), firma esta adaptación del libro homónimo de Juan Pablo Villalobos. El protagonista es un escritor que, en el proceso de trasladarse a Barcelona para cursar una beca de estudios, se ve inmerso en un entramado criminal. En el reparto, Dario Yazbek Bernal, Alexis Ayala, Natalia Solián y las españolas Anna Castillo y Clara Roquet. 9.'Elena sabe', de Anahí Berneri (Netflix: 24 de noviembre) La argentina Anahí Berneri, directora de las magníficas 'Por tu culpa' (2010) y 'Alanis' (2017), está detrás de este drama familiar inspirado en la novela del mismo título de la escritora Claudia Piñeiro. Apoyada en la interpretación de las siempre magníficas Erica Rivas y Mercedes Morán, sigue los pasos de una mujer que investiga por su cuenta la muerte repentina de su hija. 10.'Mad About the Boy: The Noel Coward Story', de Barnaby Thompson (Filmin: 24 de noviembre) Un documental muy clásico pero extraordinariamente bien documentado y narrado en torno a la figura de Noël Coward. Mediante abundante material de archivo, el documentalista Barnaby Thompson repasa la vida personal (desde su infancia) y profesional del célebre actor, dramaturgo y compositor inglés, entre otras cosas autor de la obra de teatro en la que se inspira 'Breve encuentro' (1945) de David Lean.