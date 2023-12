Glorioso concierto del centenario de la Filarmónica

El concierto del centenario de la Sociedad Filarmónica de Castelló, celebrado el viernes en el Auditorio, se saldó con un completo éxito, que obligó a las huestes radiotelevisivas, que dirigió el benicense Sergio Alapont, a ofrecer, para agradecer los aplausos de la concurrencia, un bis fuera de programa que no fue otro sino la pimpante obertura de la ópera de Glinka Ruslan y Ludmila, que aún avivó más el entusiasmo de una asistencia que abarrotaba la sala sinfónica del coliseo musical del Camí del Lledó.

De hecho, cuando llegué al recinto en el coche de mi prima hermana, se nos puso muy complicado el encontrar aparcamiento. Me alegré del éxito de asistencia, que se manifestaba, muy especialmente, en el interior del local, con una sala sinfónica abarrotada hasta la última fila, de los asientos del primer piso. Pocas veces hemos visto una respuesta más abundante de espectadores. Daba gozo contemplar esta efusión popular, por asistir a un concierto. La concurrencia estaba ilusionada y deseosa de escuchar el trillado repertorio predispuesto. No hacía falta ser un erudito en música para disfrutar de las más que conocidas piezas del catálogo. Por cierto, ya que hablamos de él, bueno será referir que se editó un pequeño folleto con saludas de la alcaldesa Begoña Carrasco, patrocinadora del evento, como máxima edil del consistorio, y de Miguel Ángel Trilles presidente de la entidad musical organizadora, que también se hizo cargo de redactar las oportunas notas al programa.

La junta directiva de la sociedad organizadora, estaba especialmente satisfecha del interés que mostró la afición local por esta audición que conmemoraba la efeméride del primer siglo de vida de la Sociedad Filarmónica. Sus rostros manifestaban una simpática alegría que se manifestaba en los saludos a la concurrencia. La entrada a la sala permitió conciliábulos de amigos que departían sobre la oportunidad de esta celebración y de la presencia de la segunda mejor orquesta española, en opinión de muchos, por más que quien esto firma pondría por delante a la del Palau de les Arts de Valencia. Pero bueno, para gustos hay colores. La cuestión fue que su presentación en Castelló, fue un imán de fuerte tracción que animó, en sobremanera, la respuesta popular.

El maestro Alapont, que ya ha dirigido, en varias ocasiones, a la centuria del teatro Monumental de Madrid, demostró conocer muy bien el repertorio y con sus gestos intensos y precisos, supo conducir a sus músicos con solvente soltura.

La brillante obertura de la ópera Ruslán y Liudmila, es una pieza romántica muy diversa y pimpante, de estirpe rusa, con gran convicción en su brevedad. En ella comparece en primer lugar el motivo del protagonista, brioso y beligerante; el de su amor por Ludmila, pletórico de ternura sentimental y el del malvado enano Chernomor. La música posee fantasía, intensidad, lirismo, aventura y empeño, como sucede en otras muchas de procedencia eslava, con una narrativa fantasiosa de cuentos. Alapont supo conducir con este propósito a sus huestes, patentizando el uso, muy preciso, de las disonancias, las escalas de tonos completos y el sugestivo orientalismo, que otorga una fantasía a los pentagramas, emergentes con la fantasía arrebatada de la versión, que arrancó los primeros aplausos. Siguió El aprendiz de brujo un poema sinfónico, asimismo muy imaginativo y divertido que narra las tropelías del aprendiz de mago, al querer hacer de las suyas hechizando a una escoba, llevando a cabo un guirigay que la orquesta debe de precisar, en su intención, para que no se forme una conspiración de contubernios que puede echar por tierra el anhelo narrativo del chispeante argumento. Los radiotelevisivos lo resolvieron con propiedad, con momentos muy precisos, tales como el galimatías de las malezas de la escoba, de compleja métrica y endiabladas síncopas. Reseñar, especialmente, en el inicio, las intervenciones de flauta y oboe y luego del fagot, sobre el trémolo de los arcos. Tuvo interés el rompiente de la orquesta, al patentizar el regreso del brujo, que pone todo en su sitio, cercenando la algazara. La obra más compleja de la primera parte fue Las aventuras de Till Eulenspiegel llena de borucas, con esos timbres tan genuinos del autor de Salomé. Alapont concibió un escenario poliédrico de características ambientales muy heterogéneas. Recordar la cantinela de las trompas, difícil como ella sola, para patentizar las bellaquerías (hoy las llamaríamos gamberradas) del polichinela protagonista. La batuta extrajo incisivas sonoridades y ambientales recursos de los metales, singularmente, en la escena de la ejecución de Till.

El popularísimo Capricho español de Nicolai Rimsky Korsakov, tuvo muchos detalles elogiables; singularmente los cambios de ritmo, o las intervenciones del concertino, clarinete y cello. Alapont, entendió bien el postulado. La verdad es que la obra no es española, sino genuinamente rusa, sobre un tema español que abre la partitura. No hay que buscarle peras al olmo. Las cosas son como son y fueron como tenían que ser. El no menos conocido «Bolero» de Maurice Ravel, tuvo intención en el desarrollo y en el brillante clímax conclusivo, luminoso, plural de gamas sonoras e intensidades. Desde el ritmo enunciado por el redoblante, pasando por el pizzicatto de los cellos, la cadencia de las maderas, hasta arribar a la sugestiva y sorprendente modulación del DoM al MiM, que concluye los últimos compases, todo fueron premisas para recibir el breve, apoteósico e intenso clímax final.