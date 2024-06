La llegada del verano se aproxima. Será el próximo jueves 20 de junio cuando lo haga de forma oficial, pero desde hace ya unos días el sol brilla con más intensidad, los días se alargan y el anhelo de escaparnos a la playa se vuelve irresistible

En época estival la playa se convierte en un refugio perfecto, un espacio donde poder disfrutar del calor, sumergirse en el agua fresca y compartir momentos inolvidables con amigos, familiares… y también con los perros. Sí, Castellón cuenta con playas denominadas como dog-fiendly.

Para los amantes de los perros, no hay nada mejor que encontrar una playa donde sus mascotas sean bienvenidas y puedan disfrutar del mar y la arena. Concretamente, Castellón cuenta con ocho playas caninas, que son destinos ideales para quienes no quieren dejar a sus peludos compañeros en casa. Asimismo, para todas aquellas personas que no les gusta la presencia de estas mascotas, también les interesa conocer estas playas para, en este caso, evitarlas.

Playa d’Aiguadoliva (Vinaròs)

Localidad pionera en turismo pet friendly de la provincia. Situada en el extremo sur del término municipal de Vinaròs, se encuentra en la desembocadura del barranco con el mismo nombre y limitando con Benicarló. Se trata de una pequeña cala semi urbana de 300 metros de longitud y 30 de ancho que está formada por arena, grava y cantos rodados. Es accesible para perros desde el año 2013.

Cala de Les Llanetes (Vinaròs)

Vinaròs fue la primera localidad de la Comunitat Valenciana en presentar una cala para las mascotas. Fue en 2016 y no tiene restricciones horarias en verano. Les Llanetes es una extensa cala, de unos 150 metros de largo y 15 de ancho, situada en la zona turística norte de la localidad. Destaca por la belleza de sus acantilados. Está conformada por grava y cantos.

Playa Boca del Riu (Vinarós)

Situada junto a la desembocadura del río Cervol, muy cerca del centro urbano. Es una pequeña cala de bolos y cantos rodados ideal para disfrutar de un divertido día de playa junto a tu mascota.

Playa La Renegà (Orpesa)

La Renegà (de 1.270 metros de largo y 3 de ancho aproximadamente) es un conjunto de pequeñas calas de rocas y arena gruesa, esculpidas a golpe de mar y viento, rodeada de una vegetación enrevesada que la convierte en un lugar prácticamente mágico. El grado de ocupación en La Renegà es bajo y el oleaje moderado y poco profundo: ideal para perros. Se puede acceder en coche o bien andando por la vía Verde del Mar, antiguo trazado del tren. Permitió el acceso de canes a la playa en el año 2020.

Playa l’Estany-Capicorb (Alcossebre)

Es una playa muy especial de Alcossebre, ya que es la que se conserva en su estado más natural. Es una playa de cantos rodados con una extensión de 1.600 metros y una anchura de unos 60 metros. Se ha habilitado una para que los perros disfruten de un buen baño ¡y de tomar el sol! La zona de l'Estany se convierte en apta para perros desde el 2016: está perfectamente señalizada.

Playa Belcaire (Moncofa)

Es un auténtico refugio costero, se extiende desde el extremo de otra de las playas del municipio hasta llegar a la pintoresca del río Belcaire. A lo largo de su corta extensión, que abarca unos 500 metros de largo y 30 de ancho, revela un encanto singular, con formaciones dunares y el mar del bello sendero azul europeo. Inauguró en 2017 una zona acotada para perros, concretamente en la parte izquierda de la desembocadura del río.

Playa El Barranquet (Benicarló)

La playa cuenta con un arenal de 300 metros de longitud compuesto por arena fina y dorada. Es una playa urbana, de arena, cercana al centro urbano. En esta zona no hay piedras ni grandes rocas escarpadas, por lo que se evita una preocupación de que nuestros peludos amigos se hagan daño en sus patas. Se inauguró en 2018 y desde 2021 cuenta con ducha para perros para poder lavarles y refrescarles, así como una torre de bebederos, para que no pasen sed.

La octava playa, en Castelló, con limitaciones

Una octava playa en la que los perros son bienvenidos, aunque con algunas limitaciones, es la del Pinar, en Castelló. Y es que la presencia de los canes solo está permitida en temporada baja (de octubre a marzo). La playa del Pinar cuenta con una longitud de 1.750 metros y una anchura de 90, y comienza en el límite septentrional del Puerto de Castellón y en su primer tramo llega hasta el cruce del camino de la Plana.