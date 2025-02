Capla Festival 2025, un evento épico

Castelló celebrará la primera edición de Capla Festival, el 4 de octubre de 2025. El Recinto de Ferias y Mercados de la capital de la Plana será el escenario de este esperado evento musical, diseñado para conectar generaciones y revitalizar la oferta cultural de la ciudad.

Fiesta para la generación Premio Capla

Inspirado por el entrañable legado del Premio Capla de dibujo infantil, que marcó a miles de familias en Castelló, este festival busca ser un homenaje a aquellos años de creatividad y unión. Además, aspira a situar a Castelló de la Plana (Ca-Pla) a la altura de otras grandes poblaciones de la provincia en cuanto a eventos culturales y de entretenimiento.

Con una duración de 12 horas ininterrumpidas de música, el cartel combina talento local y nacional, con las actuaciones ya confirmadas de Fangoria, La La Love You, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are Not DJ’s y la banda castellonense Valiente Bosque. El abanico de géneros –del pop al rock y la electrónica– promete emociones intensas para un público adulto y variado.

La La Love You forma parte del festival castellonense. / Mediterráneo

Compromiso social

Asimismo, el festival contará con una zona solidaria en la que diversas asociaciones benéficas organizarán actividades y captarán apoyos. Los asistentes podrán participar en estas actividades lúdicas para ganar consumiciones y contribuir a las causas solidarias, promoviendo una experiencia de impacto comunitario. Esta zona solidaria será un espacio para visibilizar el trabajo de estas asociaciones y crear conciencia sobre importantes iniciativas sociales.

Gastronomía para todos

La experiencia del Capla Festival se completará con una variada oferta gastronómica en su zona de food trucks, que incluye opciones para todos los gustos: desde cocina local hasta platos internacionales, además de alternativas veganas y sin gluten.

Entradas a la venta

Las entradas están ya disponibles en entradascastellon.com por un precio promocional inicial de 29 euros (hasta fin de promoción).

Además, quienes compren sus entradas de forma anticipada participarán en más de 50 sorteos diarios de premios exclusivos patrocinados por distintas empresas de la provincia, que se anunciarán cada día en las redes sociales del festival y que incluyen desde noches de hotel, bonos regalo, y muchos más premios.

Con esta combinación de música, solidaridad y gastronomía, el Capla Festival 2025 promete ser un evento inolvidable que pondrá a Castellón en el mapa de los grandes festivales.