Gran éxito con diversidad de estilos del XXVIII Festival Bestialc de l’Alcora

La Pista Jardín de l’Alcora acogió la XXVIII edición del reconocido Festival Bestialc con un gran éxito de asistencia y participación ya que fueron un total de 13 grupos los que protagonizaron las 14 horas de música en la capital de l’Alcalatén. Los componentes de Stone Leek, Malevaje, Ian Kay, Jame Oliver Band, Mean Devils, Reina Vudu, Erika and the Ravers, Buffanders, Pelufo, Crooked Copse, La Foya, Chiva Flor y Johnny Wivels Band & TEA Rock hicieron las delicias de un público totalmente entregado y que valoró de forma muy positiva la diversidad de estilos musicales y de la cuidadosa selección de artistas realizada por la organización del evento, el colectivo DSK con la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcora y de la Caja Rural de la localidad, entre otros.

Actuación en el festival en l'Alcora. / Nomdedeu

Así, el público manifestó «el encanto y la peculiaridad que tiene el Bestialc ya que disfrutas de los 50 minutos o algo más de la actuación de cada grupo y de cada uno de los diferentes estilos musicales como son el rock, punk, gruge, power pop, rockabilly o soul, por citar algunos».

Pese a haber transcurrido 28 años del primer Bestialc de l’Alcora, la filosofía sigue siendo la misma: la de un grupo de amigos que pone todo su empeño en preparar el festival que es gratuito para todos aquellos amantes de la música que quieran asistir y vivir a tope el evento durante varias horas.

Con el discurrir de los años, el interesante y alternativo festival ha ido potenciando el cartel internacional y las bandas nacionales además de no olvidar a algunos grupos de la provincia y de la localidad anfitriona. Por este motivo, el cóctel ha resultado un año más un éxito musical ya que los grupos han recibido numerosos aplausos y han tenido una gran aceptación por parte de los amantes de la música venidos, principalmente, de la provincia de Castellón hasta la capital de l’Alcalatén.