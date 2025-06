Fangoria convierte Vall d’Alba en la capital del pop: ¡últimas entradas disponibles!

Vall d’Alba se prepara para vivir una noche histórica. Este viernes 27 de junio, a las 23.00 horas, el campo de fútbol municipal se convertirá en el epicentro de la música pop española con la actuación de Fangoria, el legendario dúo que ha marcado varias generaciones con su estilo único, provocador y absolutamente reconocible.

Y sí: todavía estás a tiempo de asistir. Aún quedan entradas disponibles, pero vuelan. Si no quieres perderte el que promete ser el gran concierto del verano en Castellón, puedes conseguirlas aquí: https://lasentradas.es/evento/fangoria/

Con más de tres décadas reinventando el pop electrónico en España, Fangoria no es solo música: es historia, transgresión, cultura visual y actitud. Desde No sé qué me das hasta Dramas y comedias, pasando por himnos generacionales como A quién le importa o Ni tú ni nadie, el dúo ha conseguido mantenerse vigente, fascinando tanto a los fans de siempre como a nuevas audiencias.

El dúo formado por Alaska y Nacho Canut son historia viva de la música española. / MEDITERRÁNEO

Un centenario especial

El concierto de esta noche forma parte de la programación especial con motivo del Centenario de Vall d’Alba, y servirá como antesala a los actos institucionales del sábado. Será una velada festiva, con un montaje de gran formato que incluye pantallas LED, juegos de luces, visuales y coreografías, diseñado para emocionar y hacer bailar al público de principio a fin.

La alcaldesa del municipio, Marta Barrachina, lo resume así: «Fangoria no solo representa música, representa una forma de entender el arte, la modernidad y la cultura pop de nuestro país. Tenerlos en Vall d’Alba es un verdadero lujo y una manera brillante de dar comienzo a un fin de semana que quedará para el recuerdo».

📍¿Dónde y cuándo?

Lugar: Campo de fútbol municipal de Vall d’Alba

Campo de fútbol municipal de Vall d’Alba Hora: 23.00 h (apertura de puertas una hora antes)

23.00 h (apertura de puertas una hora antes) Entradas: disponibles on line en este enlace

El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de seguridad, ha previsto zonas de descanso y servicio de barras, y espera una gran afluencia de público tanto local como de visitantes. Fangoria no actúa todos los días en municipios de tamaño medio, y este concierto se ha convertido en un verdadero fenómeno comarcal.

Si tienes dudas sobre qué hacer esta noche, aquí tienes la respuesta: ven a Vall d’Alba, canta, baila y celebra los 100 años del municipio con uno de los grupos más influyentes del pop español.

¡Últimas entradas a la venta! Corre, que esta noche será historia.