Daniel Diges abrirá la programación estival en el Paratge de Sant Josep de la Vall d'Uixó

El Ayuntamiento de la Vall d’uixó abrirá el mes de julio en el Paratge de Sant Josep con Crooner, el espectáculo de Daniel Diges & David Pastor Big Band en recuerdo de los grandes crooners americanos. El concierto será el 5 de julio a las 23.00 horas en la Pista de Baile, con acceso gratuito. Además estará abierto el quiosco-cafetería Ca Cova.

El consejero delegado de Emsevall y concejal de Turismo, Javier Ferreres, ha explicado que se trata de un espectáculo de “gran calidad musical” que traerá hasta la Vall “la época dorada de los cantantes melódicos de EEUU en la primera mitad del siglo XX” como Nat King Cole, Frank Sinatra o Dean Martin.

Cartel del evento. / Mediterráneo

En Crooner la mayoría de canciones hacen alusión a temas románticos y Fly me to the moon, My way o Unforgettable serán algunas de las míticas piezas que se escucharán en la pista de baile de Sant Josep. Así, la noche del 5 de julio “rememoraremos estas obras que a todos nos suenan en la gran voz de Daniel Diges acompañado por la David Pastor Big Band”, ha afirmado el edil.

Homenaje a Nino Bravo y Camilo Sesto

En 2023 el Paratge de Sant Josep acogió el homenaje de Serafín Zubiri a Nino Bravo. En 2024 Daniel Diges (en sustitución del vocalista inicial de la producción por motivos ajenos al ayuntamiento) homenajeó a Camilo Sesto. Y este año se ha apostado por “hacer un viaje a través del tiempo a través de la música de los grandes crooners de la historia, en el escenario natural del Paratge de Sant Josep y con una puesta en escena espectacular”.

Daniel Diges es un artista de reconocido prestigio a nivel nacional, con varios premios por sus papeles protagonistas en musicales como Hoy no me puedo levantar o Sherlock Holmes. Es actor de teatro musical desde los 2000 y actualmente es el personaje principal de Cineman. Además ha aparecido en numerosas series de televisión y representó a España en Eurovision en 2010.

Por su parte, David Pastor es un trompetista valenciano con carrera profesional internacional, que ha colaborado con Michael Bublé, Poveda o Presuntos Implicados, entre otros. Junto a su big band “nos ofrecerá un espectáculo musical emocionante, que esperamos que también sea un éxito de público como lo ha sido los dos últimos años”, ha finalizado Ferreres.