Castelló consolida su proyección cultural y turística con el SOM Festival

Castelló da el pistoletazo de salida a una nueva edición del SOM Festival, que este verano celebrará su quinto aniversario con una ambiciosa apuesta por la calidad artística y la proyección internacional. En un acto institucional celebrado en la terraza del Real Club Náutico, el director de la cita y CEO de la promotora Make It, Juan Carlos Vidal, ha presentado el certamen junto a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la teniente de alcalde del Grau y concejala de Turismo en funciones, Ester Giner, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, el director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez y el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, entre otras autoridades presentes como la delegada del Consell en la provincia Susana Fabregat.

«Este festival pone a Castelló en el mapa porque es cultura, es música, es inclusión, es turismo, es sostenibilidad y es dinamización económica», ha destacado Carrasco, quien subraya el carácter estratégico del evento para la ciudad, tanto en términos de visibilidad como de impacto económico. Según ha recordado la munícipe, la edición del pasado año generó más de seis millones de euros y cerca de 400 empleos directos e indirectos, con un 64% de asistentes procedentes de fuera de la provincia.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al director del festival, Juan Carlos Vidal, el presidente de la Autoridad Portuaria Rubén Ibáñez, el diputado de Turismo, Andrés Martínez, el director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez, Ester Giner y Susana Frabregat. / MEDITERRÁNEO

Un cartel potente

El SOM Festival 2025 se celebrará, como ya informó Mediterráneo, del 24 de julio al 17 de agosto en el entorno marítimo del Grau de Castelló, con un cartel que combina grandes nombres internacionales como Tom Jones (9 de agosto) o Camilo (10 de agosto), junto a figuras del panorama nacional como Coque Malla (26 de julio), Antoñito Molina (16 de agosto) y espectáculos temáticos como el tributo a Michael Jackson This is Michael (2 de agosto) o The Beatles Symphonic Fantasy (14 de agosto). El festival se abrirá con Il Divo el 24 de julio y cerrará con el humor de Los Morancosel 17 de agosto. Además, contará con artistas locales como Resilientes y Jarana, que actuarán como teloneros en varias jornadas.

Un salto cualitativo

El director del SOM Festival, Juan Carlos Vidal, ha señalado que esta quinta edición supone «un salto de nivel», con una inversión de más de un millón de euros destinada al cartel artístico, y una clara vocación de competir con los grandes festivales del país. «Castellón merece jugar en esa liga», ha afirmado. Entre las novedades destacan la incorporación de palcos corporativos y la experiencia náutica Boat Experience, que permitirá seguir los conciertos desde embarcaciones fondeadas frente al escenario.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado con la participación de chefs con estrella Michelin de la provincia como Atalaya o Cal Paradís, en un espacio gastronómico que busca fusionar música y alta cocina.

La quinta edición del SOM Festival de Castelló se presenta por todo lo alto / Toni Losas

Durante la presentación, las autoridades han coincidido en destacar el valor del SOM como motor turístico y símbolo de la colaboración institucional. «La provincia de Castellón es hoy una referencia en turismo de festivales», asegura el director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez, mientras que el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, señala el papel del evento en la dinamización del entorno portuario: «Gracias al SOM hemos sido capaces de hacer que en Castelló pasen cosas en verano, y también en su puerto».

En una intervención con vocación emocional, la alcaldesa de la capital de la Plana ha agradecido a la organización y al conjunto de entidades implicadas su esfuerzo y capacidad de resiliencia: «Son ya cinco años, que empezaron con una pandemia, y gracias a vuestra constancia hoy el SOM es una cita imprescindible del verano».

El acto ha contado también con la intervención en directo de la artista Esther Moya, conocida por sus retratos de músicos en conciertos, quien ha pintado en vivo un mural conmemorativo con los protagonistas de las distintas ediciones del festival. La obra será donada al Ayuntamiento como símbolo del vínculo entre arte, ciudad y cultura popular.

Con una previsión de más de 30.000 asistentes, el SOM Festival 2025 refuerza su apuesta por posicionar a Castelló y a la provincia como un destino de referencia.