Borriol es prepara per al festival més canyer del juliol: arriba el Mash Masters Summer Fest 2025

Aquest dissabte 5 de juliol, Borriol es convertirà en l’epicentre de la festa jamaicana, el soul més calent i les vibes més potents de l’estiu amb el Mash Masters Summer Fest 2025. Tot el dia, des de les 12 del migdia fins les 6 del matí, al voltant de les piscines municipals i la Font de Peret, passarà una autèntica marató de concerts, activitats familiars, paella, soundsystems i moltes ganes de ballar.

Dos escenaris, un sol esperit: música sense parar

El cartell d’enguany combina estils per a tots els gustos: des del latin soul de Tito Ramírez, fins a l’energia funk-hiphop de Blackfang, o el clàssic ska-reggae de Natty Bo (The Top Cats) junt amb els barcelonins Soweto. Tot açò, a l’escenari principal.

Blackfang serà un dels grups protagonistes de la jornada especial a Borriol. / Klara Ríos

Mentrestant, a l’espai Soundsystem Area —alimentat per Dubdawa i Sticki Hi Fi— el reggae, el dub i el rub-a-dub faran tremolar la Plana Alta amb noms com High Paw (directa des de Galícia), els valencians Stereotone amb Supa Bassie, Paupaman, Natty Bo i Aitor Lyon, a més de les imprescindibles The Clitorians, Moistune i la crew local de Mash Masters.

Música, bany i activitats familiars

El festival arranca de dia, a les 12.00 hores, amb una pre-party refrescant a les piscines municipals. Allí, mentre sona la música de Llar Sounds i Borxo, el públic familiar podrà gaudir del concert de Sonasonia i participar en tallers creatius com el de Lego/Robotix o el de grafiti amb l’artista Seyer. I si vols repostar energies: paella popular a migdia (amb inscripció prèvia, clar!).

Sense cotxe, sense excuses

L’organització ha pensat en tot. Hi haurà autobús d’anada des de Castelló amb eixides durant tota la vesprada (14.15, 17.00, 19.30 i 21.00) des de la plaça Fadrell, i un autobús de tornada a la matinada (a les 2.30, 4.00, 5.30 i 7.00 h). El missatge és clar: «si beus, no condueixes».

Entrades i preus

Les entrades anticipades estan disponibles a 30 € ací i també en format físic a Lupulove (c/Cavallers 3, Castelló). I si estàs empadronat a Borriol, tens descompte especial: 20 €, amb DNI obligatori a l’entrada.

Un festival local amb ànima pròpia

El Mash Masters Summer Fest és molt més que un festival de música: és una celebració comunitària, amb suport de l’Ajuntament de Borriol i amb la implicació directa de col·lectius com Mash Masters Collective i Van Sound Produccions, que demostren que es pot fer cultura autogestionada, diversa i compromesa des de l’àmbit local.

Així que ja saps: prepara’t el banyador, reserva plaça a l’autobús i deixa’t endur per la millor banda sonora d’aquest estiu. Borriol sona fort. I sona bé.