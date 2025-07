FMS World Series 2025 | Todos los detalles sobre el evento de freestyle que empezará en Valencia

La Freestyle Master Series (FMS) vuelve con más ambición que nunca. La liga de freestyle de Urban Roosters estrena una nueva temporada con su mejor propuesta: FMS World Series, la Superliga del Freestyle. Tras un primer año en el que acudieron más de 32.000 asistentes entre sus cinco sedes, ya se han habilitado la mayoría de entradas para los destinos de esta nueva temporada que se disputará en diciembre: Valencia (España), San Salvador (El Salvador), CDMX (México), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile).

Cada cita contará con 10 leyendas que disputarán dos batallas en cada sede. La anterior edición contó, por orden de tabla, con los siguientes magos del verbo: Chuty, Aczino, Gazir, Nitro, Teorema, Valles-T, El Menor, Larrix, Letra y Kodigo. En esta ocasión a lo largo de los próximas días se irán desvelando en las redes sociales oficiales de @fmsworldseries los integrantes de una ambicioso line up en el que habrá renovaciones, nuevos integrantes, regresos… y muchas sorpresas más.

Además, este año se mantendrá la figura del Extra Player, uno o dos MC’s por jornada que enfrentarán a competidores oficiales con el objetivo de arrebatarle puntos. El año pasado estrellas mundiales de la música como Gotti (Tiago PZK) o absolutos referentes de las batallas de rap como Arkano, Jony Beltrán o Skone, entre otros, que adoptaron este rol. En esta edición se avecinan unas sorpresas dentro de esta faceta que hará a más de uno saltar de su asiento. Todos estos ingredientes han asentado un espectáculo compuesto por 55 batallas (11 en cada sede).

En el Roig Arena de Valencia

España recibió la gran final de la primera edición en Madrid. Ahora se revierte la situación y darán el pistoletazo de salida el viernes 5 de diciembre en el Roig Arena de Valencia, una ciudad que ya sabe lo que es debutar a lo grande. Así lo hizo en la fecha inaugural de la primera FMS Internacional de la historia, lugar donde se dieron unos históricos Aczino vs MKS, Bnet vs Stigma o Papo vs Errecé, entre otros duelos. Además, se han celebrado otras tres jornadas de FMS España demostrando en innumerables ocasiones que se trata de uno de los mejores públicos del país europeo, algo que volverán a asegurar en la Superliga para 8.000 personas.