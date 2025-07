El 'Grau a la fresca' de Castelló torna amb set nits d’espectacles per a gaudir en família al districte marítim

El Grau de Castelló es prepara per a viure un estiu a ritme de cultura local. La tinenta d’alcaldia, Ester Giner, ha anunciat la tornada de El Grau a la fresca, una proposta d’oci gratuïta i per a tots els públics que oferirà set nits de música i espectacles durant els mesos de juliol i agost. L’edició d’enguany arranca este dissabte 12 de juliol i comptarà amb actuacions de Juanra Castillo, Bárbara Breva, Fredy Beats, Arnau Soler o la companyia Rebombori, entre altres.

«Volem que el Grau siga sinònim de vida, convivència i cultura. El Grau a la fresca és una invitació oberta a eixir al carrer, compartir bons moments i donar suport als nostres artistes», ha expressat Ester Giner durant la presentació.

Una de les claus del projecte, segons ha destacat la tinenta d’alcaldia, és el seu caràcter participatiu i adaptat als veïns: «Hem dissenyat la programació en col·laboració amb els artistes i tenint en compte les propostes que ens han fet arribar des del barri».

La tinenta d'alcade del Grau ha presentat la nova edició d'aquesta iniciativa d'oci gratuït. / MEDITERRÁNEO

Una aposta pel talent de proximitat

Amb espais tan diversos com la plaça Josefina López, el parc de la Panderola, el jardinet del port o el templet del Moll de Costa, el cicle ofereix un recorregut cultural pel Grau, combinant la frescor de la brisa marina amb propostes de qualitat pensades per a compartir en família.

«Apostem per una cultura accessible, intergeneracional i que convertisca el Grau en un pol d’atracció tant per a residents com per a visitants», ha afegit Giner.

Programació completa

12 de juliol, 23.00 h – Plaça Josefina López: Nit de Màgia amb Juanan Casvel

Nit de Màgia amb 26 de juliol, 23.00 h – Parc de la Panderola: Gala Lírica amb Javier Bovea

Gala Lírica amb 2 d’agost, 23.00 h – Plaça Josefina López: Nit de Comèdia amb Arnau Soler

Nit de Comèdia amb 8 d’agost, 20.00 h – Plaça de la Panderola: Espectacle Infantil Mary Poppins amb Cia. Rebombori

Espectacle Infantil Mary Poppins amb 23 d’agost, 23.00 h – Templet Moll de Costa: Nit de Beatbox amb Fredy Beats

Nit de Beatbox amb 29 d’agost, 23.00 h – Jardinet del Port: El Guateque amb Juanra Castillo

amb 30 d’agost, 23.00 h – Templet Moll de Costa: Concert Íntim amb Bárbara Breva

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament reafirma la seua aposta per una programació cultural viva, diversa i oberta, aprofitant l’estiu per fer del Grau un escenari on la cultura es respira a peu de carrer