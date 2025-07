No és un conte: Orpesa es transforma en un món de titelles durant una setmana màgica

Orpesa es prepara per viure una setmana inoblidable. El Festival Internacional Títeres a la Mar 2025 celebra la seua XXIII edició amb un programa ampliat que inclou 11 espectacles gratuïts a càrrec de huit companyies procedents de Colòmbia, Brasil, Catalunya, Madrid, València, Burgos, Alacant i Guadalajara.

Del 21 al 27 de juliol, els espais més emblemàtics del municipi —com la platja de la Concha, el passeig del Morro de Gos, la plaça Mallorca o els Jardins del Far— es convertiran en escenaris a l’aire lliure per a espectacles plens de màgia, humor i emoció.

L'entrada és lliure a totes les funcions. Només caldrà reserva prèvia per als espectacles als Jardins del Far, a través d'aquest portal.

L'Horta Teatre presentarà el seu espectacle 'Bola' als Jardins del Far. / MEDITERRÁNEO

Companyies internacionals, formats per a tots els gustos

La programació del Festival Títeres a la Mar aposta per la diversitat d’estils i formats: des de titelles gegants i pasacarrers, fins a propostes per a nòvells espectadors i instal·lacions de teatre Lambe-Lambe, amb escenes miniatura per a un sol espectador.

Entre les novetats de 2025, destaca:

Un dia extra de festival , amb espectacle inaugural el dilluns 21 .

, amb espectacle inaugural el . Funció per a nadons , per primera vegada a la història del festival.

, per primera vegada a la història del festival. Instal·lacions immersives i sensorials, com el muntatge de microteatre Fisgón.

Programació completa

Dilluns 21 de juliol

📍 Passeig del Morro de Gos (inici a plaça Mallorca)

🕗 20.00 i 21.00 h

Pasacarrer ‘Éssers’

Companyia: LAPinzón (Colòmbia)

LAPinzón (Colòmbia) Animació mitològica amb titelles gegants i música per inaugurar el festival.

Dimarts 22 de juliol

📍 Plaça María Cambrils Sendra (platja de les Amplàries)

🕙 22.00 h

‘Verdures monstruoses’

Companyia: Menda Teatro (Guadalajara)

Menda Teatro (Guadalajara) Titelles que juguen amb la imaginació i el món vegetal. Primera sessió.

Dimecres 23 de juliol

📍 Platja de la Concha (jardins darrere de l’Oficina de Turisme)

🕙 22.00 h

‘Verdures monstruoses’

Companyia: Menda Teatro (Guadalajara)

Menda Teatro (Guadalajara) Segona oportunitat per gaudir d’aquest muntatge fresc i original.

Dijous 24 de juliol

📍 Jardins del Far

🕗 20.00 i 22.00 h

‘Bola’

Companyia: L’Horta Teatre (València)

L’Horta Teatre (València) Espectacle per a bebés i famílies. Poesia visual i emocions primerenques.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia

Divendres 25 de juliol

📍 Platja de la Concha (jardins darrere Oficina de Turisme) → Plaça Mallorca

🕘 21.00 h

Pasacarrer ‘Voluminaires’

Companyia: Ale Hop (Madrid)

Ale Hop (Madrid) Titelles gegants, interacció i color per tot el passeig marítim.

Cartel del festival Tíreres a la Mar de Orpesa. / MEDITERRÁNEO

📍 Plaça Mallorca

🕙 22.00 h

‘Bichos do Brasil’

Companyia: PiaFraus (Brasil)

PiaFraus (Brasil) Titelles tropicals de gran format en una gran festa de llum i ritme.

Dissabte 26 de juliol

📍 Jardins del Far

🕖 19.00, 20.00 i 21.00 h

‘Fisgón’

Companyia: La Carismática (Burgos)

La Carismática (Burgos) Instal·lació de microteatre Lambe-Lambe: un espectador, una història, un minut.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia

Des de Brasil arribarà Pia Fraus amb 'Bichos do Brasil' a la plaça Mallorca. / MEDITERRÁNEO

📍 Platja de la Concha (jardins darrere Oficina de Turisme)

🕙 22.00 h

‘Ritmes animalscos’

Companyia: Fàbrica de Paraules (Alacant)

Fàbrica de Paraules (Alacant) Música i titelles per fer ballar grans i menuts amb ritmes salvatges.

Diumenge 27 de juliol

📍 Platja de la Concha (jardins darrere Oficina de Turisme)

🕙 22.00 h

‘Sarao!’

Companyia: Príncep Totilau (Barcelona)

Príncep Totilau (Barcelona) Comèdia i festa amb una estètica inspirada en els Muppets per tancar el festival.

Noticias relacionadas Las mejores compañías de títeres atraen al turismo familiar en Onda

Amb una programació diversa, internacional i gratuïta, el Festival Títeres a la Mar és una de les grans cites culturals familiars de l’estiu a la província de Castelló. Orpesa es consolida així com un referent del teatre de titelles a la costa mediterrània, amb un certamen que aposta per l’art escènic al carrer, la inclusivitat i el valor cultural per a tots els públics.