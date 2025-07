Tots els actes de l’Aplec dels Ports d’aquest cap de setmana a Cinctorres

Cinctorres és aquest cap de setmana, del 25 al 27 de juliol, la seu de l’Aplec dels Ports 2025. És una de les cites culturals més destacades del nord de Castelló, que enguany reforçarà el seu caràcter reivindicatiu amb una aposta decidida per la llengua, la cultura popular i la defensa del territori.

L’Aplec començarà el divendres amb l’acte inaugural i s’estendrà durant tot el cap de setmana, fins al diumenge a la vesprada, moment en què es durà a terme l’acte de cloenda i el tradicional traspàs del testimoni a la localitat que assumirà l’organització l’any següent.

Plànol de l'Aplec dels Ports de Cinctorres. / Mediterráneo

La programació inclourà tallers, xarrades, debats i activitats intergeneracionals amb la participació d’artistes, activistes i especialistes que reflexionaran sobre el futur de la llengua, l’entorn natural i el model de desenvolupament de la comarca.

Els voluntaris han estat treballant de valent aquests dies per deixar-ho tot preparat. / Javier Ortí

Com cada any, la música tindrà un paper protagonista, amb un cartell que conjuga festa i reivindicació. Hi actuaran grups com Auxili, Bandits i JazzWoman, a més dels DJ Lo Puto Cat i Pep de la Tona. També participaran artistes locals com DJ Cuber, el Kol·lectiu Estafa i Trobadorets.

Entre els eixos centrals d’aquesta edició destaca l’oposició del municipi al projecte de la línia de Molt Alta Tensió (MAT), una infraestructura que ha generat una forta mobilització social a la zona.

La reivindicació per defendre la comarca és un dels eixos de la festa. / Javier Ortí

La celebració comptarà amb el suport de més de 400 persones voluntàries que s’encarregaran de tasques com la logística, les barres o la zona d’acampada. Des de l’organització es convida tota la ciutadania a participar activament i a consumir en les barres del recinte, recordant que es tracta d’un esdeveniment gratuït, autogestionat i sense ànim de lucre, possible gràcies a l’esforç col·lectiu i al compromís amb la cultura popular.

Descobreix l'Aplequer, la publicació oficial de l'Aplec dels Ports amb tots els detalls de l'esdeveniment. Descobreix l'Aplequer, la publicació oficial de l'Aplec dels Ports amb tots els detalls de l'esdeveniment.

PROGRAMACIÓ DE L'APLEC DELS PORTS

Dijous, 24 de juliol

18:30 h / Oficina de turisme

Emissió “La veu de les muntanyes”

Divendres, 25 de juliol

18 h / Oficina de turisme. Inauguració Exposició “Literatura i cançons, #PrimaveraMusical”

18:30h / Carrer Sant Vicent

Exposició “L’altra cara de la MAT. Les conseqüències de la transició energètica al món rural”

19:30h / Escenari Sant Lluís

Obertura de la barra amb Pimienta Molida

Al finalitzar, actuació de la Perkutada de Morella fins a l’Escenari Bovalar

21 h / Escenari Bovalar

Inaguració de la XLVI Aplec dels Ports a càrrec de la companyia Teatre de Caixó

22:30 h / Escenari Roca Parda

Bandits · Auxili · Hereus · Dj Xúquer · Kol·lectiu Estafa · Squirol Dj i Kodi

Dissabte, 26 de juliol

10:30 h / Frontó municipal

Exhibició de Pilota Valenciana

12 h / Plaça del Pou

Taller de samarrates. “Amb lletres i tinta, estampem cultura!”

12 h / Oficina de Turisme

Presentació “Un país en emergència lingüística”

12 h / Escenari Sant Lluís

Actuació Trobadorets

16 h / Menjador

Pallasso Nandet amb l’espectacle “Un somriure”

16 h / Oficina de Turisme

Projecció “Negocionisme climàtic: desmuntant els bulos de la transició energètica”

18 h / Escenari Sant Lluís

La Llavor · Essència · Garrama · Animal Sound

18 h / Escenari Bovalar

Actuació “Muixeranga: Tres colles, un mateix batec”

22:30 h / Escenari Roca Parda

Jazzwoman · Pep de la Tona · La Kinky Band · Dj Cuber · Lo Puto Cat · Squirol Dj i Kodi

Diumenge, 27 de juliol

11 h / Escenari Bovalar

Espectacle “La Plaça Camacuc”

12 h / Oficina de Turisme

Presentació “La comarca dels Ports”

16 h / Escenari Sant Lluís

Ferestega · Toni de l’hostal · Noelia Llorens “Titana”

19h / Escenari Sant Lluís

Acte de Cloenda de la XLVI Aplec dels Ports

Boom Boom Fighters & Cookah · BataKzo