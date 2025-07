Benassal es retroba amb les seues arrels amb la popular Fira d’Oficis

Un any més, com sol ser costum cada últim cap de setmana de juliol, Benassal fa la vista enrere per retrobar-se amb les seues arrels en la seua popular Fira d’Oficis, en la qual els visitants poden fer-se una idea de com era la vida al poble fa uns segles.

La tradicional arribada del cotxe de línia històric a la Font d’en Segures ha sigut aquest dissabte el punt de partida de la mostra, a la inauguració de la qual van assistir nombroses autoritats. Amb l’alcaldessa, Elia García, com a amfitriona, també ha assistit el diputat provincial David Vicente.

Cartell de la Fira d'Oficis de Benassal. / Mediterráneo

Fets els prolegòmens, ha tingut lloc un dels tallers que inclou aquesta fira i que permeten a veïns i turistes endinsar-se i saber més de com eren i en què consistien les antigues tasques que es duen a terme en el poble. Aquest primer exemple gràfic ha sigut el de conéixer la tècnica de la pedra en sec, encara que l’agenda d’activitats inclou també demostracions de com munyir les cabres, fer la bugada, preparar pasta per a emblanquinar, realitzar boles per a embolar als bous, forja o taller de ganxet i brodar, entre altres.

Programa d'activitats d'aquest dissabte. / Mediterráneo

«Estem molt contents per tota la repercussió que té la fira, on podem trobar una àmplia mostra dels oficis dels nostres avantpassats, com treballar l’espart, les saboneres, la pedra en sec, la gastronomia antiga, el gelat d’avellana, els tastets que fan, llibres, escriptors o exposicions de quadres», desgrana l’alcaldessa.

D’entre tota la variada programació, Elia García destaca especialment el cicle Benassal Fosc, que l’any passat va tindre «una edició molt exitosa» i enguany compten amb la participació de l’escriptora Queta Ródenas. És una volta nocturna en la qual conten històries fosques, «algunes improvisades i altres no tant, sobre relats que han passat al poble principalment i que ningú sap què és el que es contarà».

L’alcaldessa destaca que la Fira d’Oficis, que aquest diumenge programa més activitats com una de falconeria, és una mostra que «fa poble i dinamitza l’estiu» per al comerç, la restauració i l’hostaleria.