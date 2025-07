Cabanes comença les seues històriques Festes de l’Aigua

Cabanes ja està immersa en una de les seues festes més especials de mai. A més de per la seua particular periodicitat (cada 25 anys), perquè enguany commemoren el centenari d’un dels símbols del poble, com és la Font del Bon Succés, per la qual cosa han organitzat una programació d’actes especial per viure unes Festes de l’Aigua que seran per al record.

Els carrers, places i avingudes del poble ja estan engalanats i llueixen el seu millor aspecte amb motiu de la singular efemèride. «Són unes festes on fiquem de relleu el que fa 100 anys va suposar per als nostres avantpassats poder tindre aigua al poble. Aquest fet del 1925 va revolucionar les seues vides i, 100 anys després, hem aconseguit que aquest esperit es mantinga viu», destaca l’alcaldessa, Virginia Martí, que agraïx el «treball incansable, de molts mesos» de tot el veïnat per poder lluir amb orgull un poble engalanat.

Encara que l’agenda d’activitats va començar com a tal ahir amb l’exposició de pintura Aigua de l’artista Gabi Sanchis, aquest dissabte serà el primer gran acte, com és el pregó commemoratiu. Habitants dels quatre sectors en què es divideix el municipi participaran a partir de les 19.00 hores en una simbòlica desfilada, que tindrà com a punt de trobada el carrer Campet, davant les instal·lacions esportives locals.

El pregó passarà pel carrer Sufera, La Font i els llavadors fins a arribar a l’entrecreuament amb l’avinguda Delegat Valera, just davant del bar-restaurant Siglo XX. Des d’ahí pujaran fins a la Plaça dels Hostals, que aglutinarà a desenes de veïns i visitants.

Hores després, començarà el festival de tributs a tres de les bandes més estimades d’Espanya, com són La Oreja de Van Gogh, Joaquín Sabina i el Canto del Loco. La nit musical començarà a les 00.30 en el pati de l’IES Cabanes.

Aquest diumenge l’acte més significatiu serà l’espectacle 100 La Font.