Xarrada en Borriol sobre com fer esport i exercici a partir dels 50 anys

El saló d'actes de l'ajuntament de Borriol acollirà aquest pròxim divendres 1 d'agost, a les 19.00 hores, dins de la Setmana Cultural, Esportiva i de la Joventut, la xarrada A partir dels 50 anys: hàbits saludables, exercici, emocions i prevenció.

El col·loqui estarà presentat per Vicent Estupinyà i Ove Andersson.

En la primera part de testimonis, intervendran Jorge Cabo (48 anys), Rafael Ramos (60 anys), Fina Pallarés (60 anys), Juan Sánchez (78 anys) i Vicent Balaguer el mestret (88 anys).

En la segona part, des del punt de vista professional, participaran Joan Ramos (entrenador personal), ⁠Neus Ramos (psicòloga) i Ove Andersson (fisioterapeuta).

Des de l'organització destaquen que "l'exercici, acompanyat d’una alimentació saludable, uns bons hàbits de vida i medicina preventiva, són fonamentals. Podríem dir que imprescindibles. No sols per a viure més, sinó per a tindre millor qualitat de vida, que és més important".