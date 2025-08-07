Solo 30 unidades: así es la camisa que Francis Montesinos ha diseñado para el Rototom Sunsplash

¿Moda festivalera o pieza de colección? Ambas cosas. El Rototom Sunsplash —la gran cita internacional del reggae, que se celebra del 16 al 23 de agosto en Benicàssim— cumple 30 años y lo celebra como mejor sabe: creando comunidad, fusionando disciplinas y vistiendo su espíritu de fiesta con arte. En esta ocasión, de la mano de uno de los grandes nombres de la moda española: Francis Montesinos.

El diseñador valenciano ha creado una camisa de edición limitada —solo existen 30 unidades— que estará disponible exclusivamente durante los días del festival en la tienda oficial del recinto y, en cantidades muy reducidas, en en este enlace.

Una prenda con alma (y con historia)

Cada camisa es única. El estampado no se repite y, como las mejores experiencias del Rototom, está pensada para vivirse intensamente. Inspirada en los colores del reggae (verde, rojo y amarillo) y con guiños al icónico león del festival, la prenda encarna el alma libre, multicultural y consciente que define al Rototom desde sus inicios. «Esta no es solo una prenda, es una cápsula de recuerdos, de ritmos y de colores que han danzado bajo el sol de Benicàssim durante años», afirma Francis Montesinos.

Filippo Giunta y Francis Montesinos. / MEDITERRÁNEO

El diseñador, figura clave de la moda española desde los años 70, ha querido rendir homenaje a los valores que comparte con el festival: diversidad, creatividad, esencia mediterránea y compromiso con la libertad y la sostenibilidad. «Rototom es mucho más que un festival; es una forma de vivir, un crisol de culturas, una llamada a la conciencia social y a la libertad», añade Montesinos.

Moda que suena y resuena

La colección no solo homenajea tres décadas de reggae y mestizaje cultural, sino que subraya una tendencia creciente: la conexión entre moda y música como lenguajes capaces de comunicar identidad, memoria y valores.

Desde la organización del Rototom, Filippo Giunta, su director, destaca que «Montesinos ha sabido interpretar no solo la estética del festival, sino también su esencia. Estas camisas son memoria viva de Rototom, hechas con trozos de nuestra historia y cosidas con creatividad y respeto».

Más que un outfit: una declaración de intenciones

En un verano en el que la moda urbana y los festivales marcan estilo, esta camisa se presenta como una joya textil, tanto para los fans del diseñador como para los incondicionales del Rototom Sunsplash. Una edición irrepetible para una edición histórica, que contará con más de 200 conciertos, talleres, gastronomía internacional y actividades multiculturales.

Si alguna vez te preguntaste cómo sería vestir la energía de un festival, esta puede ser tu oportunidad.