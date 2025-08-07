¿Conoces a Marta Santos? La joven promesa del flamenco pop llega al SOM Festival de Castelló

Tiene 24 años, es de un pequeño pueblo sevillano llamado Villanueva del Río y Minas, y en apenas dos años ha pasado de grabarse con el móvil en su habitación a llenar escenarios y acumular millones de reproducciones. Marta Santos, la nueva voz del flamenco pop, aterriza este viernes 8 de agosto en el SOM Festival de Castelló, y si aún no la conoces, estás a tiempo de enamorarte.

De los vídeos caseros al estrellato

Todo empezó con una guitarra, un teléfono móvil y mucha alma. Marta compartía en Instagram y TikTok versiones de sus canciones favoritas. Cuando apenas tenía mil seguidores, su voz —desnuda, sin artificios— empezó a abrirse camino entre los algoritmos. Hoy supera los 2,1 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha sido Premio Odeón a Artista Revelación y su primer álbum ha sido disco de oro. ¿Cómo lo ha hecho? A su ritmo. O como ella misma diría: poquito a poquito.

'Algo Sencillito', pero que llega hondo

Su primer gran éxito fue una versión de Las Cosas Pequeñitas de Nolasco. Pero fue con Algo Sencillito, su tema original, con el que Marta se ganó el corazón del público. Esa mezcla de pop, flamenco y sensibilidad andaluza se convirtió en himno. Hoy es triple platino y uno de los pilares de su primer álbum, Poquito a Poquito, grabado íntegramente en su pueblo, con su gente, con su verdad.

Marta Santos cuenta con 2 millones de oyentes mensuales a través de las plataformas digitales. / MEDITERRÁNEO

Premios, colaboraciones y una nueva etapa con Warner

El talento de Marta no ha pasado desapercibido. En 2024 fichó por Warner Music Spain y desde entonces ha lanzado canciones como Contigo, La Vida Entera y Sevilla. Todas mantienen su esencia: letras que acarician, una voz cercana y esa mezcla de tradición y modernidad que la ha convertido en referente de una nueva generación musical.

Flamenco pop con alma andaluza

Su estilo es puro mestizaje: flamenco, pop y música latina en una fusión donde la guitarra española, el cajón y el bajo se combinan con sonidos actuales. Entre sus influencias destaca Alejandro Sanz, con quien sueña colaborar: «Quiero hacer algo que llegue al corazón, como él», ha declarado. ¿Será Castelló el escenario donde ese sueño empiece a tomar forma?

SOM Festival: concierto al atardecer junto al mar

Este viernes, Marta Santos actuará en el Real Club Náutico de Castelló, dentro de la programación del SOM Festival 2025. Abrirá la noche acompañada por los grupos locales Taranto y Jarana, en un cartel que une talento emergente y raíces locales. Las puertas se abrirán a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00.

El entorno no puede ser mejor: el Mediterráneo como telón de fondo, una noche de verano y una artista que viene dispuesta a emocionar. En el repertorio no faltarán sus grandes éxitos, ni esas canciones nuevas que la están llevando cada vez más lejos.

Marta ya conquistó Onda… ahora va a por Castelló

En septiembre del año pasado, Marta dejó huella en el Castillo de Onda, dentro del ciclo Íntims al Castell, donde agotó entradas y ofreció un concierto íntimo que el público aún recuerda. Este viernes, el formato será más grande, pero la promesa es la misma: conexión, cercanía y pura emoción.

¿Te lo vas a perder?

Las entradas siguen disponibles en somfestival.es y principales plataformas. Si todavía no formas parte del fenómeno Marta Santos, el SOM Festival puede ser tu puerta de entrada. Porque, como dice una de sus letras: «poquito a poquito, todo llega». Y a Marta ya le ha llegado su momento.