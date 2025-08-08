El rugido atemporal de Tom Jones resuena en Castelló gracias al SOM Festival

El Real Club Náutico de Castelló se convierte este 9 de agosto en epicentro de la historia viva de la música popular. Tom Jones, leyenda indiscutible del pop y el soul británico, actúa por primera vez en la ciudad en el marco del SOM Festival, en una de las citas más esperadas del verano cultural en la provincia. Con 85 años recién cumplidos, el también conocido como «Tigre de Gales» sigue dejando claro que lo suyo no es solo una carrera larga, sino una trayectoria capaz de desafiar al tiempo con voz, presencia y autenticidad.

El concierto forma parte de su gira internacional Defy Explanation, un tour con título provocador que resume bien su estilo: inimitable, inclasificable, incansable. Sobre el escenario castellonense, Jones ofrece un repaso por más de seis décadas de éxitos, desde sus clásicos más bailables como Sex Bomb, pasando por baladas icónicas como Delilah o himnos inmortales como It’s Not Unusual, con el que en 1965 conquistó el número uno en las listas británicas y se hizo un hueco entre los grandes de la música mundial.

Tom Jones protagonizará un verdadero hito histórico en Castelló con su actuación en el SOM Festival. / MEDITERRÁNEO

Un fenómeno cultural

Jones no es un artista cualquiera. Es un fenómeno cultural. Testigo y protagonista de varias generaciones musicales, comparte legado con nombres como Elvis Presley –de quien fue amigo y rival en Las Vegas–, los Beatles o los Rolling Stones. Su voz –una mezcla de barítono cálido y poderío escénico– ha resistido el paso de los años con una dignidad pocas veces vista. Y su repertorio, lejos de envejecer, ha sabido renovarse y encontrar nuevas capas de profundidad, especialmente en sus últimos trabajos discográficos, donde reinterpreta a Leonard Cohen, Dylan o Cat Stevens con una intensidad inesperada.

Nacido en 1940 en la localidad minera de Treforest (Gales), Thomas John Woodward descubrió su vocación tras una larga convalecencia por tuberculosis, escuchando música tumbado en cama. Aquello encendió una pasión que ya no se apagaría. Trabajador de la construcción, vendedor de aspiradoras y cantante de pubs, se reinventó a sí mismo como Tom Jones con la ayuda del productor Gordon Mills. El resto es historia: un Grammy, más de 100 millones de discos vendidos, decenas de discos de oro y platino, programas de televisión propios y un nombramiento como Caballero del Imperio Británico.

Reinvención constante

A lo largo de su carrera, Jones ha sido sinónimo de reinvención. En los años 70 fue rey de los escenarios en Las Vegas. En los 90 sorprendió con el éxito masivo de Reload, un álbum de duetos con figuras como Robbie Williams o The Cardigans. Y en el nuevo siglo, lejos de retirarse, ha demostrado una inquietud artística envidiable. Sus trabajos recientes –Praise & Blame, Spirit in the Room, Long Lost Suitcase y Surrounded by Time– lo han consolidado como un intérprete maduro, valiente, con una capacidad única para dotar de nueva vida a los clásicos.

El concierto de este 9 de agosto en Castelló tiene un valor simbólico y cultural de primer orden. No solo es uno de los pocos que ofrece en España este verano, sino que además marca un hito para el SOM Festival, que en apenas cinco ediciones ha logrado posicionarse como uno de los eventos musicales más prestigiosos del Mediterráneo. «Me estoy haciendo mayor, pero no soy mayor todavía», decía en una entrevista reciente. Una declaración que resume su espíritu indomable. Tom Jones no canta con nostalgia, sino con la convicción de quien aún tiene algo que decir. Y en Castelló su rugido vuelve a escucharse con la fuerza de siempre.