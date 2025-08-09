Camilo, el arquitecto del amor a la conquista del SOM Festival de Castelló

Castelló vivirá este 10 de agosto otro de los momentos más esperados del verano: Camilo, fenómeno global de la música latina, desembarca en el SOM Festival para ofrecer el único concierto en la provincia dentro de su gira española de 2025. Es, sin duda, una de las grandes estrellas de esta quinta edición del certamen, junto al veterano Tom Jones, que actúa el día 9. Y no es para menos: con más de 6 Latin Grammy, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y una comunidad de fans –‘La Tribu’– que lo acompaña como una familia extendida, Camilo no es solo un artista; es el emblema de una nueva forma de entender la música popular: cercana, sensible y profundamente humana.

Evolución

A sus 31 años, Camilo Andrés Echeverry Correa ha transitado una carrera de fondo. Nacido en Medellín en 1994 y criado en Montería, sus recuerdos de infancia están marcados por el olor de los pasteles que horneaba su madre y la miel de abejas que recolectaba su padre. Sin radio en casa, su educación musical vino de una colección ecléctica de vinilos: The Beatles, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Pink Floyd o la Fania All-Stars. A los siete años empezó a tocar la guitarra y a cantar boleros con su hermana Manuela, dando forma a una sensibilidad artística que hoy se reconoce en su inconfundible estilo.

Camilo regresa a la provincia de Castellón para actuar en la quinta edición del SOM Festival. / MEDITERRÁNEO

El primer salto a la fama llegó con su victoria en el Factor Xs colombiano en 2007, cuando apenas era un adolescente. Aquella etapa temprana, que incluyó también actuaciones en televisión y una efímera carrera como actor juvenil, terminó por desgastarlo. En 2015 decidió hacer un alto en el camino y mudarse a Miami para estudiar producción musical. Esa pausa, lejos de apartarlo del mundo artístico, lo convirtió en un compositor codiciado: escribió éxitos globales como Sin Pijama (Becky G y Natti Natasha) o Ya No Tiene Novio (Sebastián Yatra y Mau y Ricky). «Fue una etapa de aprendizaje profundo, donde aprendí a escribir desde muchas voces, no solo la mía», ha dicho en más de una ocasión.

Pero el gran giro llegó en 2019, cuando decidió regresar como solista. Lo hizo con una propuesta íntima, alejada del estereotipo urbano. Tutu, su primer gran hit junto a Pedro Capó –y posteriormente Shakira–, marcó un antes y un después. Luego llegaron álbumes como Por Primera Vez (2020), Mis Manos (2021), De Adentro Pa’ Afuera (2022) y Cuatro (2024), donde ha sabido entrelazar pop, bachata, vallenato, regional mexicano o salsa sin perder autenticidad. «Huirle a la etiqueta es labor del artesano», afirma.

Conexión profunda

Camilo no canta para lucirse: canta para conectar. En sus letras, el amor de pareja se entrelaza con la gratitud, la ternura familiar, la fe y la celebración de la vida cotidiana. No es casualidad que su imagen pública esté íntimamente ligada a su esposa Evaluna Montaner y a sus hijos. Tampoco que haya fundado ‘La Tribu’, un movimiento de seguidores que trasciende el fanatismo: organizan encuentros, campañas solidarias y celebraciones en comunidad. «No soy un artista que convoca masas; soy alguien que construye vínculos», explicaba recientemente en una entrevista.

Su presencia escénica también escapa de lo convencional. A diferencia de los grandes espectáculos sobrecargados de efectos, sus conciertos apuestan por una estética cálida y orgánica. En Nuestro Lugar Feliz Tour, gira en curso con la que llega a Castelló, destacan los bloques de canciones interpretadas con formación en vivo y el fomento de un ambiente sin pantallas. En ese sentido, el concierto del día 10 no será solo una cita musical. Será una experiencia compartida entre Camilo y su tribu castellonense donde no faltarán temas emblemáticos como Vida de Rico, KESI, Índigo, Pegao o su reciente colaboración con Carín León, Una Vida Pasada, nominada a Grabación del Año en los Latin Grammy de 2024.