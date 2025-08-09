Tom Jones revoluciona Castelló en un día histórico con su concierto en el SOM Festival

Más de 3.100 personas se han congregado en la noche de este sábado en el Real Club Náutico de Castelló para vivir un momento que ya forma parte de la historia musical de la ciudad. El concierto de Tom Jones, dentro del SOM Festival 2025, se ha convertido en un auténtico acontecimiento cultural y generacional, con un público entregado que ha celebrado con emoción cada nota de una leyenda que, a sus 85 años, sigue dominando el escenario con voz, carisma y presencia arrolladora.

Desde los primeros acordes, el artista galés dejó claro que lo suyo va mucho más allá de la nostalgia. Durante casi hora y media de concierto, Jones desplegó un repertorio que combinó con inteligencia clásicos eternos como It’s not unusual, Delilah o Sex bomb, con reinterpretaciones más recientes de Leonard Cohen o Bob Dylan, dejando espacio también para momentos de soul profundo y gospel con un tono intimista que conmovió al auditorio.

Escenario de lujo

El Real Club Náutico se transformó en un escenario de lujo frente al mar, con un montaje sobrio pero elegante, donde la música fue la absoluta protagonista. La banda que acompaña a Tom Jones brilló por su precisión y sensibilidad, mientras el público, entre el asombro y la devoción, respondía con ovaciones tras cada interpretación.

Para Castelló, el paso del Tigre de Gales supone mucho más que un concierto: es la consolidación del SOM Festival como cita imprescindible en el calendario musical del verano mediterráneo. La organización destacó la afluencia de público internacional, con asistentes llegados de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos, lo que refuerza la dimensión global que ha alcanzado el certamen.

Tom Jones no solo ofreció un concierto. Firmó una noche legendaria que quedará grabada en la memoria colectiva de una ciudad que, por una vez, se sintió en el centro del mundo musical.