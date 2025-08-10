La artista de las colas de los conciertos, en el SOM Festival de Castelló: desde las 8.00 horas retratando a Tom Jones

Es conocida como la artista de las colas de los conciertos por plantarse a las puertas de los recintos musicales a ilustrar a algunos de los más grandes del panorama musical: Aitana, Nicky Jam, Nathy Peluso, Jennifer López o Maluma son algunos de los rostros que ha plasmado con su arte en un lienzo y a los que ha conseguido hacer llegar su retrato.

Esther Moya González no quiso perderse el histórico concierto de este sábado de Tom Jones en el SOM Festival de Castelló y se desplazó, cargada de todos sus materiales, hasta el recinto ubicado junto al Real Club Náutico, en el Grau. Allí la artista trató, como bien describe en sus perfiles, de "capturar la energía y la emoción de esos momentos únicos", retratando al conocido como Tigre de Gales.

La artista, con su obra, llamó la atención de los asistentes al concierto. / KMY ROS

Un buen madrugón

Una labor que cuenta detrás con un esfuerzo importante y con un buen madrugón, pues desde bien temprano empezó ese mismo día a realizar su obra. "He pintado el cuado de Tom Jones en el SOM Festival desde las ocho de la mañana", explicaba Moya González a este diario.

Su objetivo, más allá de retratar a los artistas, consiste también en conseguir entregarles personalmente la creación, como bien explicaba con el cuadro ya terminado: "Estamos esperando a ver si se lo podemos entregar en mano", apuntaba, deseando que "ojalá que le guste mucho este regalo con mucho cariño desde Castellón".

El resultado final, tras un proceso que se alargó durante nueve horas, despertó la atención de los asistentes al concierto que se toparon con la artista. "Para Tom Jones, con cariño, @moyagonzalez_", estampó su creadora en la parte trasera.