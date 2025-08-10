La artista de las colas de los conciertos, en el SOM Festival de Castelló: desde las 8.00 horas retratando a Tom Jones
Esther Moya González, conocida por pintar cuadros con la imagen de cantantes, visita la capital de la Plana para ilustrar al legendario 'Tigre de Gales'
Es conocida como la artista de las colas de los conciertos por plantarse a las puertas de los recintos musicales a ilustrar a algunos de los más grandes del panorama musical: Aitana, Nicky Jam, Nathy Peluso, Jennifer López o Maluma son algunos de los rostros que ha plasmado con su arte en un lienzo y a los que ha conseguido hacer llegar su retrato.
Esther Moya González no quiso perderse el histórico concierto de este sábado de Tom Jones en el SOM Festival de Castelló y se desplazó, cargada de todos sus materiales, hasta el recinto ubicado junto al Real Club Náutico, en el Grau. Allí la artista trató, como bien describe en sus perfiles, de "capturar la energía y la emoción de esos momentos únicos", retratando al conocido como Tigre de Gales.
Un buen madrugón
Una labor que cuenta detrás con un esfuerzo importante y con un buen madrugón, pues desde bien temprano empezó ese mismo día a realizar su obra. "He pintado el cuado de Tom Jones en el SOM Festival desde las ocho de la mañana", explicaba Moya González a este diario.
Su objetivo, más allá de retratar a los artistas, consiste también en conseguir entregarles personalmente la creación, como bien explicaba con el cuadro ya terminado: "Estamos esperando a ver si se lo podemos entregar en mano", apuntaba, deseando que "ojalá que le guste mucho este regalo con mucho cariño desde Castellón".
El resultado final, tras un proceso que se alargó durante nueve horas, despertó la atención de los asistentes al concierto que se toparon con la artista. "Para Tom Jones, con cariño, @moyagonzalez_", estampó su creadora en la parte trasera.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Directo | Albacete - Castellón
- Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Susto en Onda con un incendio en la zona del pantano del Sitjar