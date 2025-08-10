¿Fan del manga, el cosplay o los sables láser? Este verano tienes una cita gratuita en Orpesa

¿Tienes plan para finales de agosto? Si te apasiona el manga, los videojuegos, los superhéroes o simplemente buscas un plan familiar original, Orpesa se convierte en tu punto de encuentro con lo freak, lo friki y lo fantástico.

Los días 22 y 23 de agosto, la localidad acoge la segunda edición de las Jornadas del Manga y la Cultura Freak, un evento gratuito y al aire libre que transforma la zona verde junto al punto de lectura municipal de Les Amplàries en un auténtico universo de diversión.

Organizadas por la Concejalía de Cultura, estas jornadas se consolidan como «una propuesta veraniega imprescindible para quienes disfrutan del universo manga y la cultura freak en todas sus formas», según señala el concejal Juan García.

El alcalde y el concejal de Cultura de Orpesa junto a la organizadora de las jornadas del manga. / MEDITERRÁNEO

¿Qué te espera?

Talleres infantiles, juegos tradicionales japoneses, concursos de cosplay, trivial friki, random dance, mercadillo, photocalls, superhéroes, Cazafantasmas, personajes galácticos y mucho más.

📍 Zona verde junto al punto de lectura municipal (Les Amplàries)

🕓 A partir de las 17:30 h, ambos días

🎟️ Entrada libre y gratuita

Uno de los momentos estrella será la yincana "Encuentra las Frutas del Diablo", programada para las 19:00 h tanto viernes como sábado, una experiencia participativa inspirada en el universo de One Piece que promete sacar el espíritu aventurero de grandes y pequeños.

Además, el sábado a partir de las 20:00 h, Ludosport ofrecerá clases gratuitas de combate con sables de luz y una exhibición que hará las delicias de los fans de Star Wars.

Vive lo freak en familia

Estas jornadas están diseñadas para todas las edades, con un ambiente seguro, divertido y participativo que celebra la creatividad y el entretenimiento. Tanto si eres otaku veterano como si simplemente te pica la curiosidad, este evento promete dos tardes inolvidables frente al mar.

Sigue todas las novedades en Instagram: @jornadasmanga_oropesa