Las 13 citas infantiles que marcarán las fiestas de la Misericòrdia 2025 en Burriana

Burriana ya tiene lista la agenda más esperada por las familias

Imagen de un encierro infantil en las fiestas de Burriana.

Imagen de un encierro infantil en las fiestas de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Burriana ya tiene lista la agenda más esperada por las familias: 13 propuestas que combinan tradición, cultura y diversión para que los más pequeños vivan las Fiestas de la Misericòrdia como protagonistas. Desde encierros infantiles y magia, hasta desfiles de luz y música en directo, el Ayuntamiento —a través de la Concejalía de Fiestas— promete un septiembre lleno de momentos para recordar.

📅 Estas son las 13 citas que no te puedes perder:

  1. Entrada de Peñas InfantilViernes 29 de agosto. El arranque festivo pensado para ellos.
  2. Exposición de minifallasSábado 30, 12:00 h. Creatividad y homenaje a la tradición fallera.
  3. Juegos de madera tradicionalesSábado 30, 18:30 h. Diversión en la Plaça de la Mercé.
  4. Bingo musical infantilDomingo 31, 18:30 h. Música y premios para todas las edades.
  5. Encierros infantiles de carretones emboladosLunes 1 y miércoles 3 de septiembre. Aventura adaptada y segura.
  6. Concierto de rock “Los Intensos”Martes 2. Energía en el escenario para los más pequeños.
  7. Concurso de dibujo taurino y taller “Crea tu divisa”Miércoles 3, 11:30 h. Creatividad con sabor taurino.
  8. Taller didáctico de embolar y emboladas infantilesMiércoles 3, noche. Aprender jugando con la tradición.
  9. III Festival de MagiaJueves 4, 18:30 h. Ilusión y sorpresas en el escenario.
  10. Feria KarmesseViernes 5. Juegos y actividades para todas las edades.
  11. Teatro musical infantilSábado 6. Un espectáculo lleno de música, color y diversión.
  12. Trashumancia urbana y desfile de fanaletsDomingo 7. Tradición y luz para iluminar la noche burrianense.
  13. Batalla de FloresSábado 13. Despedida festiva con color, música y actividades familiares.

Cartel de la programación infantil de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025.

Cartel de la programación infantil de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, anima a participar en esta agenda “diseñada para ofrecer a todos los públicos una experiencia inolvidable y llena de diversión, poniendo a la infancia en el centro de nuestras fiestas grandes”.

