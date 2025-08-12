Las 13 citas infantiles que marcarán las fiestas de la Misericòrdia 2025 en Burriana
Burriana ya tiene lista la agenda más esperada por las familias
Burriana ya tiene lista la agenda más esperada por las familias: 13 propuestas que combinan tradición, cultura y diversión para que los más pequeños vivan las Fiestas de la Misericòrdia como protagonistas. Desde encierros infantiles y magia, hasta desfiles de luz y música en directo, el Ayuntamiento —a través de la Concejalía de Fiestas— promete un septiembre lleno de momentos para recordar.
📅 Estas son las 13 citas que no te puedes perder:
- Entrada de Peñas Infantil – Viernes 29 de agosto. El arranque festivo pensado para ellos.
- Exposición de minifallas – Sábado 30, 12:00 h. Creatividad y homenaje a la tradición fallera.
- Juegos de madera tradicionales – Sábado 30, 18:30 h. Diversión en la Plaça de la Mercé.
- Bingo musical infantil – Domingo 31, 18:30 h. Música y premios para todas las edades.
- Encierros infantiles de carretones embolados – Lunes 1 y miércoles 3 de septiembre. Aventura adaptada y segura.
- Concierto de rock “Los Intensos” – Martes 2. Energía en el escenario para los más pequeños.
- Concurso de dibujo taurino y taller “Crea tu divisa” – Miércoles 3, 11:30 h. Creatividad con sabor taurino.
- Taller didáctico de embolar y emboladas infantiles – Miércoles 3, noche. Aprender jugando con la tradición.
- III Festival de Magia – Jueves 4, 18:30 h. Ilusión y sorpresas en el escenario.
- Feria Karmesse – Viernes 5. Juegos y actividades para todas las edades.
- Teatro musical infantil – Sábado 6. Un espectáculo lleno de música, color y diversión.
- Trashumancia urbana y desfile de fanalets – Domingo 7. Tradición y luz para iluminar la noche burrianense.
- Batalla de Flores – Sábado 13. Despedida festiva con color, música y actividades familiares.
La concejala de Fiestas, Paloma Boix, anima a participar en esta agenda “diseñada para ofrecer a todos los públicos una experiencia inolvidable y llena de diversión, poniendo a la infancia en el centro de nuestras fiestas grandes”.
