Las 13 citas infantiles que marcarán las fiestas de la Misericòrdia 2025 en Burriana

Burriana ya tiene lista la agenda más esperada por las familias: 13 propuestas que combinan tradición, cultura y diversión para que los más pequeños vivan las Fiestas de la Misericòrdia como protagonistas. Desde encierros infantiles y magia, hasta desfiles de luz y música en directo, el Ayuntamiento —a través de la Concejalía de Fiestas— promete un septiembre lleno de momentos para recordar.

📅 Estas son las 13 citas que no te puedes perder:

Entrada de Peñas Infantil – Viernes 29 de agosto. El arranque festivo pensado para ellos. Exposición de minifallas – Sábado 30, 12:00 h. Creatividad y homenaje a la tradición fallera. Juegos de madera tradicionales – Sábado 30, 18:30 h. Diversión en la Plaça de la Mercé. Bingo musical infantil – Domingo 31, 18:30 h. Música y premios para todas las edades. Encierros infantiles de carretones embolados – Lunes 1 y miércoles 3 de septiembre. Aventura adaptada y segura. Concierto de rock “Los Intensos” – Martes 2. Energía en el escenario para los más pequeños. Concurso de dibujo taurino y taller “Crea tu divisa” – Miércoles 3, 11:30 h. Creatividad con sabor taurino. Taller didáctico de embolar y emboladas infantiles – Miércoles 3, noche. Aprender jugando con la tradición. III Festival de Magia – Jueves 4, 18:30 h. Ilusión y sorpresas en el escenario. Feria Karmesse – Viernes 5. Juegos y actividades para todas las edades. Teatro musical infantil – Sábado 6. Un espectáculo lleno de música, color y diversión. Trashumancia urbana y desfile de fanalets – Domingo 7. Tradición y luz para iluminar la noche burrianense. Batalla de Flores – Sábado 13. Despedida festiva con color, música y actividades familiares.

Cartel de la programación infantil de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, anima a participar en esta agenda “diseñada para ofrecer a todos los públicos una experiencia inolvidable y llena de diversión, poniendo a la infancia en el centro de nuestras fiestas grandes”.